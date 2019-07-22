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22 Липень 2019, Київ 12:02
Новини | Політика

У ЦВК визнали вибори до Верховної Ради такими, що відбулися

Сліпачук: таких подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було

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Центральна виборча комісія визнала позачергові парламентські вибори такими, що відбулися. Про це на брифінгу заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Таких подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було», – наголосила Сліпачук.

Вона додала, що тепер комісія переходить до процесу підрахунку голосів та подальшого приймання протоколів ОВК.

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21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

За результатами підрахунку 48,16 відсотка протоколів, перше місце на виборах посідає партія «Слуга народу» (42,42%). Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,84%), «Європейська солідарність» (8,67%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,04%), партія «Голос» (6,4%).

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