У ЦВК визнали вибори до Верховної Ради такими, що відбулися

Центральна виборча комісія визнала позачергові парламентські вибори такими, що відбулися. Про це на брифінгу заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Таких подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було», – наголосила Сліпачук.

Вона додала, що тепер комісія переходить до процесу підрахунку голосів та подальшого приймання протоколів ОВК.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

За результатами підрахунку 48,16 відсотка протоколів, перше місце на виборах посідає партія «Слуга народу» (42,42%). Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,84%), «Європейська солідарність» (8,67%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,04%), партія «Голос» (6,4%).