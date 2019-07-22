Парламентські вибори: на закордонних дільницях перемогла «Європейська солідарність»

За результатами підрахунку 100 відсотків протоколів голосування на закордонних дільницях перемогу там здобула партія п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців, «Слуга народу» – 28,13%, «Голос», – 19,67%.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Після підрахунку понад 46% протоколів партія «Слуга народу» має підтримку понад 42% учасників голосування, «Опозиційна платформа» – «За життя» – 12,8%, «ЄС» – 8,7%, «Батьківщина» – 8,05%, «Голос» – 6,43%.