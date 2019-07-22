Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Липень 2019, Київ 12:02
Новини | Політика

Парламентські вибори: на закордонних дільницях перемогла «Європейська солідарність»

Партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців у закордонному окрузі

Дивитись коментарі

За результатами підрахунку 100 відсотків протоколів голосування на закордонних дільницях перемогу там здобула партія п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців, «Слуга народу» – 28,13%, «Голос», – 19,67%.

День виборів у Раду в 21 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День виборів у Раду в 21 фото

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Після підрахунку понад 46% протоколів партія «Слуга народу» має підтримку понад 42% учасників голосування, «Опозиційна платформа» – «За життя» – 12,8%, «ЄС» – 8,7%, «Батьківщина» – 8,05%, «Голос» – 6,43%.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG