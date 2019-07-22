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22 Липень 2019, Київ 10:28
Новини | Політика

Офіційно закінчилися вибори до Верховної Ради України

Вибори до парламенту офіційно завершилися

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Голосування на виборах до парламенту України офіційно закінчилося – остання дільниця закрилася у американському Сан-Франциско.

Як пише «Укрінформ», загалом на дільниці, яка охоплює 12 штатів, проголосували 339 українців з 23,7 тисячі.

За даними ЦВК, у США, як і в цілому по закордонному округу, перемогла Європейська солідарність з результатом у 38,25 відсотка.

21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За підрахунком 35,51 відсотка протоколів, лідирує партія «Слуга народу» (42,19%). Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,75%), «Європейська солідарність» (8,71%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,15%), партія «Голос» (6,39%).

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