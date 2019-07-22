Радіо Свобода Daily: За даними 4 екзит-полів до Верховної Ради проходять 5 партій

Вибори

Із 20:00 21 липня почали з'являтися повідомлення про перші результати голосування на дострокових парламентських виборах-2019. В Україні відбулися чотири загальнонаціональні екзит-поли (опитування виборців на виході з дільниць). До Верховної Ради, за даними 4 екзит-полів, проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос». Втім, кожен із чотирьох найбільших екзит-полів дав дещо відмінні результати. А остаточні дані національного екзит-полу дивіться тут.

Радіо Свобода зібрало перші заяви керівників цих п’яти партій з огляду на оприлюднені результати екзит-полів.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій припустив, що перше засідання нового парламенту може відбутися наприкінці серпня, початку вересня.

Заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський повідомив, що на дострокових виборах до Верховної Ради не зафіксовано серйозних порушень. Поліція відкрила 33 кримінальні провадження через ймовірне порушення виборчого законодавства у день голосування.

Ми продовжуємо стежити за подіями в нашому Живому блозі.

А якщо раптом ви пропустили щось важливе, то ось посилання на спецефір Радіо Свобода, де ми не тільки стежили за всіма подіями, але й аналізували їх разом з експертами.

Тепер коротко:

Президент України Володимир Зеленський зажадав 23 липня звіту від генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голів Нацполіції та СБУ щодо перебігу розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Європейський суд з прав людини завершив розгляд у справі Наталки Седлецької проти Генпрокуратури України, слідчі якої хотіли отримати доступ до даних з телефону журналістки Радіо Свобода та головного редактора програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», і тепер перейшов до стадії винесення рішення.

«Гран-прі» 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю розділили два фільми – українська стрічка «Додому» Нарімана Алієва і грузинська «А потім ми танцювали» Левана Акіна.

Коли Зеленський зробить доступні ціни на розмитнення, автомобільний «єврохлам» зникне – активіст

Коли президент України Володимир Зеленський зробить доступні ціни на розмитнення, автомобільний «єврохлам» зникне. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода активіст громадського об'єднання «Авто Євро Сила» Олександр Назаренко. Він розповів докладніше про пропозиції автомобілістів на «єврономерах» (так званих «євробляхерів») президенту Зеленському. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ України запевняють, що проблеми «євроблях» вже врегульовані, а президента Зеленського вводять в оману.

Літній футбольний тріумф

В іспанській Севільї завершився чемпіонат світу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату. У фінальному матчі збірна України здобула срібні медалі, поступившись команді з Росії. І це вже п’ята нагорода України на світових та континентальних чемпіонатах за червень-липень 2019 року. Справжній літній футбольний тріумф для «синьо-жовтих». Радіо Свобода нагадує, хто ще на весь світ заявив, що Україна – справжня футбольна держава.

Вірте в себе!

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