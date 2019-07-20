Зеленський хоче 23 липня доповіді силовиків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета

Президент України Володимир Зеленський зажадав 23 липня звіту від генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голів Нацполіції та СБУ щодо ходу розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Розкриття вбивства Павла Шеремета попередній президент та правоохоронні органи називали «справою честі». Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей…Українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання «Хто вбив Павла?», – написав Зеленський у фейсбуці.

Тим часом видання, в якому до вбивства працював Павло Шеремет, «Українська правда», підготувало до третіх роковин заяву, в якій закликало піти у відставку керівництво ГПУ, МВС та Нацполіції через нерозкриття вбивства Шеремета.

Сьогодні вранці десятки журналістів зібралися на місці загибелі журналіста Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. Участь в акції, серед інших, взяв тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

20 липня минає три роки з часу вбивства у 2016 році внаслідок підриву автомобіля в центрі Києва журналіста Павла Шеремета. Українська влада кваліфікує його загибель як умисне вбивство. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.