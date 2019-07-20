У річницю вбивства Павла Шеремета журналісти у Києві провели акцію

На місці загибелі журналіста Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві в суботу відбулася акція пам’яті, на яку зібралися десятки журналістів.

Участь в акції, серед інших, взяв тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії», – заявило американське посольство, розмістивши фото Тейлора із плакатом в руках, на якому написано: «Хто вбив Павла».

20 липня минає три роки з часу вбивства у 2016 році внаслідок підриву автомобіля в центрі Києва журналіста Павла Шеремета. Українська влада кваліфікує його загибель як умисне вбивство. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.