У Києві з’явиться сквер імені Павла Шеремета – КМДА

Київська комісія з питань найменувань на засіданні підтримала пропозицію щодо присвоєння земельній ділянці на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі назви «Сквер імені Павла Шеремета».

«Цю пропозицію підтримано колективом газети «Українська правда» та обговорено з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – йдеться у Facebook-повідомленні Управління екології та природних ресурсів Київміськадміністрації.

Крім того, ще два сквери отримають нові назви – сквер на перетині вулиць Зоологічної та Дегтярівської називатиметься Мюнхенським, а ділянка на перехресті вулиці Січових Стрільців та проспекту Вячеслава Чорновола називатиметься сквером імені Мусліма Магомаєва.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.