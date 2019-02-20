Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Лютий 2019, Київ 15:11
Новини | Суспільство

У Києві з’явиться сквер імені Павла Шеремета – КМДА

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва – замовники і вбивці не знайдені

Дивитись коментарі

Київська комісія з питань найменувань на засіданні підтримала пропозицію щодо присвоєння земельній ділянці на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі назви «Сквер імені Павла Шеремета».

«Цю пропозицію підтримано колективом газети «Українська правда» та обговорено з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – йдеться у Facebook-повідомленні Управління екології та природних ресурсів Київміськадміністрації.

Крім того, ще два сквери отримають нові назви – сквер на перетині вулиць Зоологічної та Дегтярівської називатиметься Мюнхенським, а ділянка на перехресті вулиці Січових Стрільців та проспекту Вячеслава Чорновола називатиметься сквером імені Мусліма Магомаєва.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Луценко: коло підозрюваних у вбивстві Шеремета дуже серйозно звузилося

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG