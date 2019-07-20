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20 Липень 2019, Київ 15:54
Фотогалереї

Роковини вбивства Павла Шеремета: на акцію прийшли кілька десятків журналістів – фоторепортаж

На місці загибелі журналіста Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві в суботу відбулася акція пам’яті, на яку зібралися десятки журналістів.

Участь в акції, серед інших, узяв тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

20 липня минає три роки з часу вбивства у 2016 році внаслідок підриву автомобіля в центрі Києва журналіста Павла Шеремета. Українська влада кваліфікує його загибель як умисне вбивство. Ні вбивць, ані замовників досі не знайдено.

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