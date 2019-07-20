Коли Зеленський зробить доступні ціни на розмитнення, автомобільний «єврохлам» зникне – активіст

Коли президент України Володимир Зеленський зробить доступні ціни на розмитнення, автомобільний «єврохлам» зникне. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода активіст громадського об'єднання «Авто Євро Сила» Олександр Назаренко. Він розповів докладніше про пропозиції автомобілістів на «єврономерах» (так званих «євробляхерів») президенту Зеленському. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ України наполягають, що проблеми «євроблях» вже врегульовані, а президента Зеленського вводять в оману.

​Олександр Лащенко: Тема так званих «євроблях» знову активізувалася цього тижня. Відбулася розмова активістів саме вашого, пане Назаренко, руху «Авто Євро Сила» з президентом України Володимиром Зеленським. І навіть у Зеленського з’явилася така інформація, а саме заступника глави Офісу президента України Руслана Рябошапка, що президент просить Верховну Раду розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах. Цей дедлайн вже був 24 серпня, що збігається з Днем Незалежності України. Так?

– Начебто 22-го.

– Зеленський пропонує відтермінувати ще фактично на три місяці. Щоправда, ще Раду не скликали. Можливо, Рада вже наступного ІХ скликання, яку буквально завтра оберуть знову, повернеться до цього питання. Цей конфлікт триває.

Пане Назаренко, до нашої студії в центрі Києва ви приїхали на машині, так, напевне? На «євробляхах»?

– Так. На єврономерах.

​– Чому ви особисто не розмитнили досі?

Я міг купити новенький «Ланос», але вибрав старий німецький автомобіль, у якого 12 подушок безпеки

– Я з радістю розмитнив би. Коли я її придбав, я вибирав найбезпечнішу, тобто щоб клас безпеки був. Я міг купити новенький «Ланос», але вибрав старий німецький автомобіль, у якого 12 подушок безпеки. Для своїх дітей брав.

– Це коли було? Недавно відносно?

– Це було 2,5 роки тому.

– Якраз коли був період, коли «розквітнули» так звані «євробляхи»?

– Так. Авто на єврономерах.

– Добре-добре. Але все рівно всі за цим...

– Придбав я її. І питання, чи розмитнювати, чи не розмитнювати тоді не стояло. Тому що був варіант не розмитнювати автомобіль.

Порошенко заявив: за тисячу євро розмитніть автомобіль. Брокери мені нарахували 6 тисяч доларів

Коли вже стало питання розмитнювати, наш вже колишній президент Петро Порошенко заявив: приходьте, за тисячу євро розмитніть автомобіль, дайте гроші пенсіонерам. Не питання! Я прийшов до брокерів. Брокери мені нарахували 6 тисяч доларів. Тобто на той момент гарант закликав прийти і узаконити, а ми прийшли, але ціна не зовсім та, яку обіцяв гарант. Можливо, йому не донесли інформацію. Можливо, він вирішив так цим маніпулювати. Я не знаю. Це його питання.

Всі люди, кого я знаю, з радістю розмитнили б автомобілі, якби це була притомна...

– Що заважає?

– Ціна. Вони таку ціну за це хтять, що у людей просто немає таких коштів.

– Це ж не Петро Порошенко ухвалює рішення, за законом. А Верховна Рада. І в листопаді минулого року набули чинності ці два закони, які легалізують завезення з порушенням митного та податкового законодавства авто, наполягаєте, на єврономерах.

Дивіться, який люфт був великий. Спочатку ж були 20-і числа травня, потім 20-і числа серпня – дедлайн. Є всі можливості, але не влаштовує, що в грошах багато платити. Так?

– Дуже багато.

– Головна перешкода – цей коефіцієнт віку, я так розумію?

Головна перешкода – акциз. Автомобілі не є підакцизним товаром. Це підтримати вітчизняного автовиробника. Де він?

– Головна перешкода – взагалі акциз. Це не підакцизний товар. Акцизом ми обкладаємо ті товари, які вважаємо, що хочемо зменшити кількість. Люба держава акциз накладає на цигарки, на горілку, на те, що треба обмежити. Автомобілі ні в якій країні, наскільки я знаю, не є підакцизним товаром. Взагалі звідки це взялося? Це для того, щоб підтримати, за їхніми словами, вітчизняного автовиробника. Де він в нас, цей вітчизняний автовиробник? «Лади»? Чи це можуть бути «ланоси», які нікуди не годяться? Ви ж подивіться на безпеку на дорозі. Якщо (не дай, Боже!) попадає в ДТП «Ланос» чи «Жигулі», що від пасажирів залишається?

– Якщо машина іномарка 20-річної давнини – вона набагато краща за той же ж «Ланос»?

– Так! Набагато.

– Екологічні ті ж норми. Ні. Те, що «Лади».... Не кращі. А щодо сучасніших?

– Ви бачили «Ланос»-краш-тест?

– Не будемо робити реклами чи антиреклами. Можна здогадатися, які в нього результати у порівнянні з іномарками. Але я теж їжджу на іномарці. І вона не на єврономерах. Я свого часу, давненько вже, все, як і належить, і легалізував, і так далі. Чому я це зробив, а ви – ні?

– Добре. Я вам відповім. Скільки років вашому автомобілю?

– 12 буде.

– Ви ніколи не задумувалися, що ви колись будете його міняти?

– Звичайно, така думка не може не прийти.

Взяти його за нормальною ціною, як в інших країнах Європи, на 50-70% дешевше

– Ви можете прийти до автосалону і взяти його за нормальною ціною, як в інших країнах Європи, куди ми рухаємося, до речі, по тій же ж ціні, як вони беруть? А це на 50-70% дешевше. Ви не хочете наступну купити дешевше?

Чи давайте вже так, якщо хтось вже купив дорожче, і ви в тому числі, то давайте тепер вже все життя і наші діти, і наші внуки, і правнуки хай беруть у тричі дорожче. Як до цього ставитися? Тобто вирішує кожен. Моя особиста думка, що це має бути притомна ціна. Звідки ці побори беруться і куди вони дальше діваються? До речі, ці гроші – незрозуміло ще, як їх використали. Там велике питання.

– Є ж тут і інформація, що після того, як повністю набудуть чинності ці законодавчі зміни, то суттєво державний бюджет поповнився б, як деякі експерти це прогнозували. Але у будь-якому разі набуття чинності досі не сталося.

– Так.

І далі я вам ще доведу. Люди, які придбали ці автомобілі, то є люди, для яких цей автомобіль годувальник. Люди брали якнайдешевше. Чому? Бо боялися, що їх заберуть рано чи пізно. Така ситуація станеться, що їх забере держава.

– Наближається така ситуація фактично.

Якби дали людям шанс нормально розмитнювати за 1,5 тисячі доларів, то люди брали б не якнайдешевші та найгірші автомобілі

– Так. Якби з самого початку дали людям шанс нормально розмитнювати ці автомобілі за притомні кошти, там 1,5 тисячі доларів, тисяча доларів чи євро, то люди брали б не якнайдешевші та найгірші автомобілі, а брали вже кращі автомобілі. Тобто, люди коли брали такі автомобілі... Чому кажуть «єврохлам»? Тому що брали так, що якщо вже заберуть, то щоб не сильно шкода було. Ну, шкода звісно...

– Є різні. Є ж дані, що брали і круті «джипи», наприклад.

– Я не про всіх кажу. Я кажу про частину людей, не більше 50%. Вони брали якнайдешевші ці автомобілі. Якби людям дали шанс і сказали: не питання, ви розмитнюйте ці автомобілі по нормальній ставці, люди взяли б і доклали, може, у когось позичили. Всі ж хочуть хороший автомобіль. У нас були б на порядок кращі ці автомобілі.

Коли сьогодні у нас є новий діючий президент, на якого ми покладаємо...

– З ним вашим побратимам, вам особисто вдалося вийти на контакт. І от маємо результат – заяву, яку я вже озвучив, Руслана Рябошапки.

– Коли він зробить доступні ціни на розмитнення, то цей «єврохлам», як всі кажуть, я маю на увазі категорія цих автомобілів, які «єврохлам», зникнуть – просто люди поїдуть і візьмуть собі кращі автомобілі.

– Звісно, «Авто Євро Сила» не виступає в принципі проти якогось унормування, узаконення, легалізації автомобілів на єврономерах. Так?

Є великий шанс, що ми від цих штрафів відійдемо

– Ми виступаємо за те, щоб і ті, які є, узаконили, розмитнили, але за притомну ціну. Ми надіємося, що все пройде добре. І вибори будуть такі самі, як і вибори президента України – без всяких ексцесів, все швидко пройде, то є великий шанс, що ми від цих штрафів відійдемо.

– Тобто це прописано, за вашими даними, і в цьому законопроекті, про який ви кажете? Ні?

– Ні. Видно із відео,коли наш лідер зустрічався із паном Зеленським...

– Буквально свіже. У середу цю.

– І також на Закарпатті активісти зустрічалися з президентом, то є розуміння, що людина хоче вирішити це питання і допомогти цим людям, які попали в халепу з авто на євро реєстрації.

– Ми звернулися по коментар до радника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Володимира Мартиненка. От як пан Мартиненко прокоментував останні події, пов’язані з тим, чи будуть нарешті запроваджені ці обмежувальні заходи, як кажуть бюрократи, ці штрафи:

Олександр Мартиненко: На мою думку, проблеми «євроблях» вже врегульовані, при чому вони вже врегульовані декілька разів. Але тим не менше хтось у нас вводить в оману президента, не виключено, що саме ті організації «євроблях», розказуючи про те, що є величезна проблема, про те, що у нас «євроблях» в країні дуже багато, величезна кількість. За моїми підрахунками, можливо, близько 10 тисяч цих автомобілів в країні й залишилося. Бо їх насправді було набагато менше, ніж їх оголошувала «Євро Авто Сила» чи інші організації.

На сьогодні вже всі ті, хто мав бажання довести це питання до логічного завершення, вже його довели. І зараз стоїть питання відносно того, що скоріш за все «надувається» просто цифра, «надувається» просто проблема. Так би вони не виїжджали після 22-го числа. Так вони вже розуміли б, що є покарання, є конфіскація автомобіля зі штрафом аж до 170 тисяч. А в тому випадку, коли в нас зараз деякі ЗМІ почали говорити про те, що «нова перемога», можна далі продовжувати ще на 90 днів, зараз ці водії знову виїдуть на дорогу і якраз приїдуть в руки поліції, яка просто буде змушена виконувати закон, яка буде змушена штрафувати.

– Пане Назаренко, як прокоментуєте ви? Проблеми немає.

До речі, пан Мартиненко інші цифри назвав, не ті, на які посилався пан Рябошапка, кількість на сьогодні цих автомобілів, які досі не розмитнені, перебувають на іноземній реєстрації, за даними пана Мартиненка, значно менша, не півмільйона.

– Дуже сумніваюся.

– Все-таки багато, ви вважаєте, таких автомобілів досі?

– Можливо, 50% і розмитнилося. Це дуже з натяжкою.

– А щодо того, що проблеми насправді немає, як переконує пан Мартиненко?

– Мені здається, тому, що у пана Мартиненка немає такої проблеми, то у нього і немає проблем. А у нас є – так у нас є.

– Я не знаю, яка машина у пана Мартиненка – не встиг у нього ще поцікавитися. У мене особисто знову ж таки... Чому я все це пройшов законно, а інші – мають бути автомобілістам преференції? При всій повазі до вас. Чому, так би мовити, я(як це називається?) на «білих номерах»...?

– Я готовий розмитнити. Ми вибрали цей шлях для того, щоб... Ми ж не у кайданах сидимо. Ми – не раби. Ми – народ України. Ми, народ України, який хоче для себе кращого. Це краще для всіх. Ми ж не кажемо: всім зробимо гірше. Якщо акциз приберуть взагалі. Або давайте зробимо, як у деяких країнах – через Кабмін ці віньєтки. Припустимо, 150 доларів я плачу на рік за те, що цей автомобіль перебуває на території України. Як платні дороги, тільки це за те, що автомобіль тут перебуває. Я думаю, що багато людей на це погодяться. Поїхали в МРЕО, отримали місцеві номери, де ти прописаний, і катаєшся. Можливий і такий варіант.

Ми згодні на різні варіанти. Але все перекручують. Хочемо, щоб надалі всім було

Ми згодні на різні варіанти. Але просто все якось так перекручують. Ми – прості люди. Хочемо, щоб надалі всім було. Ми не тільки кажемо, що давайте мені розмитніть, а всім іншим – як хочете, так і залишайтеся. Там була ситуація, що нам натякали, що хто прийшов на акцію, давайте ми вам допоможемо з розмитненням, а всі інші – як буде. Всі відмовилися. Була така цікава інформація від колишньої влади. Це ще не в цьому році, а коли ми збиралися 6 вересня, вже два роки.

Я хочу, як моя дружина захоче придбати автомобіль, щоб вона придбала його, щоб не було вже акцизу, щоб ви придбали автомобіль, щоб не було акцизу. Щоб кожен громадянин України зрозумів, що автомобіль – це не розкіш.

​– Турбуєтеся про кожного, так? Наполягаєте?

– Так, я наполягаю. І це правда.

– А не буде це такий своєрідний демпінг? Зрештою, ціни настільки впадуть, що потім ці автомобілі – і на якості це позначиться, і на екологічних нормах, зрештою, якщо людина забажає, не зможе їх нормально продати за гідною ціною?

– Ще раз кажу, що ми «роздуваємо», що автомобіль – це розкіш. Як квартира. Що купив автомобіль, то це можна передавати у спадок від батька до сина. Ми ж, навпаки, вважаємо, що автомобіль – це просто засіб пересування. Є кращі, є гірші, але це засіб пересування. І якщо людям прибрати цю норму і за розмитнення, люди потягнуться за кращими автомобілями. Вони будуть брати більш новіші, більш екологічніші.

Просто чому набрали такі автомобілі? Тому що всі переживають. Є турбування за те, що невідомо, що з ним буде. Це більшість так. Особисто я взяв на всі гроші, що в мене були. Міг би взяти новий «Ланос», а взяв стареньку BMW.

– До речі, я наведу ще інформацію заступника міністра фінансів (це коли він заявляв на початку цього року) Сергія Верланова. По-перше, він сказав, що надходження до держбюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією можуть досягти (коли повністю набудуть чинності всі ці норми) 50 мільярдів гривень. По-друге, пан Верланов сказав, що є певна межа, коли розмитнення вживаного авто стає економічно недоцільним, як правило, це авто 13-20-річного віку, якщо власники не захочуть їх розмитнювати, нехай утилізують або вивозять за межі України.

На ваш погляд, пане Назаренко, якась межа може бути? Чи 30-річної давності автомобілі можна так використовувати іноземні, хай вони – іномарки, ті ж «мерседеси»?

– Воно саме врегулюється.

– Як?

– Людина буде брати кращий автомобіль. От у вас є автомобіль. Скільки йому буде?

– 12 буде.

– Ви вже собі...

– Звичайно. Але не 30 все-таки, не 20.

– А є в нас в Україні автомобілі, яким 30 років?

– Все-таки можна зустріти, за бажанням. Сказати, що це переважає – ні. Але все ж таки є старі автомобілі.

– Ну, є. А є автомобілі, які не відповідають економам, які на українській реєстрації? Є. Дуже багато. От з «Богданом» під гірку хтось їхав колись?

– Пане Назаренко, а якщо буде негативний для «Авто Євро Сили» сценарій. Зеленський, не зважаючи на всі ці заяви, зрештою, чи змінить свою позицію, чи, якщо він справді подавав такий законопроект, за вашим твердженням, відкличе його, чи відкоригує, Верховна Рада не повернеться до питання «євроблях», все це залишиться і у 20-их числах серпня вже доведеться повністю все виконувати. Що тоді?

– Я думаю, що люди піднімуться і прийдуть під Верховну Раду.

– Знову?

– І ми порахуємо насправді, скільки таких людей. 10 тисяч чи півмільйона? Там вже буде видно по факту. Але я вважаю, що Володимир Олександрович, якщо дав слово, що він вирішить це питання, він його вирішить.

– Знову повертаюся до тих людей, які на так званих «білих номерах» їздять. Виконають знову ж таки вимоги «Авто Євро Сили», буде таке дешеве розмитнення, гідне, на ваш погляд, а той же авторинок – багато б/в автомобілів...

– Вони впадуть у ціні.

– Впадуть у ціні – це нормально. Людина, яка, можливо, купила на тому ж вторинному ринку б/в машину до всіх цих подій, халеп з «євробляхами» по доволі солідній ціні, якщо це крута іномарка, він хіба не втрачає при цьому?

– Наприклад, змоделюємо ситуацію. Який автомобіль?

– Це буде тоді реклама. Давайте солідна фірма. Німецький автомобіль якийсь.

– Скажемо, німецький автомобіль купила за 15 тисяч доларів. Вона падає в ціні до 10 тисяч доларів після того, як закон ухвалюється. Правильно?

– Ну, це ваші дані.

– Я моделюю.

– Наскільки обґрунтовані такі цифри?

– Приблизно.

– Лише на третину, думаєте, впаде?

– Третину. Навіть половину. Гаразд. Давайте 7,5 тисяч доларів. Припустимо. Вона впала. У неї ця машина підходить до того моменту, коли треба обновити автопарк. Ми ж не розглядаємо тих людей, які взагалі готові відмовитися від автомобілів на користь коштів. Ми розглядаємо тих людей, які продають для того, щоб придбати новіший і кращий автомобіль. Правильно?

– Або, можливо, це буде таке капіталовкладення з іншою метою – докласти гроші...? Ясно, що квартиру не купиш за автомобіль, але от такі люди. Можливо, проміжок між купівлею і продажем машини б/в – він невеликий...

– Основна маса все рівно міняє автомобілі. Якщо у людини вже є автомобіль, вона все рівно вже цей автомобіль міняє на кращий, кращий, кращий. І все рівно все життя з автомобілем. Правильно?

– Так.

–І в неї з’являються діти і все інше. Ця людина продає автомобіль за 7,5 тисяч доларів. І вже їй докласти на більш новішу машину треба не 10 тисяч доларів, а всього 5 тисяч.

– Щодо старого свого автомобіля вона втрачає, а щодо того, який він, умовно, новий, хай він і б/в...?

– Так.

– Наполягаєте все-таки?

– Я впевнений у цьому. І люди будуть прагнути до того, щоб у них були кращі і кращі автомобілі. Ви ж знаєте, у нас українці мислять так: треба, щоб було краще, ніж у сусіда. Як є. І люди все рівно тягнуться до більш кращого і так далі. Тому людина буде просто навіть додавати менше коштів, щоб придбати новіший автомобіль.

Так, звісно, є люди, які хотіли б продати автомобіль і більше не купувати. Але знову ж такий цей момент...

– Я вашу думку зрозумів. Ви постійно підводите: машину стару купив – придбав машину нову. А я повторюю своє запитання у тому сенсі, що ці гроші, які хоче, всі ці 7,5 тисяч (не знаю, наскільки справедлива ця цифра, але уявімо), вкласти колишній автовласник не в нову машину, не в стару-нову машину в сенсі б/в, а, наприклад, докласти гроші, щоб квартиру нову придбати, будинок, нерухомість якусь?

– Добре. У цей момент він втрачає.

– Тут вже точно втрата буде?

– Так. Але ця людина ніколи більше в житті не придбає автомобіль? Коли вона купить квартиру, зробить там ремонт, вона більше ніколи не захоче придбати автомобіль?

– Це ми так прогнозуємо. Це такі стратегічні прогнози. Хто знає, як повернеться життя?

– У цієї людини з’являться діти. Вона не захоче купити їм автомобілі. Далі. Ці автомобілі, які придбали в цей наш час, як розкіш, з часом все рівно ржавіють, старіють, десь приперли її на парковці...

– Звичайно. Нічого вічного немає. Це зрозуміло.

– Ці автомобілі потихеньку стають непридатними. І все рівно людям (це більш критичний факт) потрібні нові і нові.

– Ми вас почули. І готові вислухати ваших опонентів.