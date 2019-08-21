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21 Серпень 2019, Київ 20:25
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Зеленський обіцяв «євробляхерам» здешевити розмитнення

Зеленський обіцяв «євробляхерам» здешевити розмитнення
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21 серпня – останній день, коли в Україні не штрафують водіїв нерозмитнених авто на єврономерах, так званих «євробляхах». Відзавтра почнуть діяти нові штрафи за перевищення терміну перебування таких автівок на території України. Водночас раніше президент Зеленський ініціював законопроект: відтермінувати дату початку застосування цих штрафів. Чи готові «євробляхери» розмитнюватися? Обговорюємо з гостями програми «Ваша Свобода». Це – співзасновник ГО «ЄвроАвтоСила» Олександр Чернявський і голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко.

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