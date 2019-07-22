ЦВК порахувала понад третину протоколів на виборах до Ради

Центральна виборча комісія підрахувала 35,51 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (42,19%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,75%), «Європейська солідарність» (8,71%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,15%), партія «Голос» (6,39%).

Наразі першою серед політичних сил, які до парламенту не потрапляють, є «Радикальна партія Олега Ляшка» (3,94%), далі йдуть «Сила і честь» (3,73) та «Опозиційний блок» (3,23%).

Ці дані в цілому збігаються з результатами, які оприлюднили соціологи Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

«Слуга народу» – 44,2%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%

«Європейська солідарність» – 8,8%

ВО «Батьківщина» – 7,4%

«Голос» – 6,5%.

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21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.