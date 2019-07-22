У Мінську на виборах до Верховної Ради перемогли партії Зеленського і Порошенка

Виборча комісія закордонної дільниці на виборах парламенту України, яка розташовується в посольстві України в Мінську, підрахувала голоси. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Партія нинішнього президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» набрала 40,5 відсотка голосів і стала лідером. На другому місці партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» з 18 відсотками голосів.

У п’ятірку також потрапляють партія Шарія – 11,2 відсотка, партія Святослава Вакарчука «Голос» – 9,2%, партія «Опозиційна платформа «За життя!» – 7, 7%.

Явка на дільниці в Мінську склала 8 відсотків, прийшло 595 українських громадян з 7335 внесених до списку. Це менше ніж було на виборах президента у березні та квітні, коли явка сягала 12 відсотків.

21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За підрахунком 35,51 відсотка протоколів, лідирує партія «Слуга народу» (42,19%). Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,75%), «Європейська солідарність» (8,71%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,15%), партія «Голос» (6,39%).