Звіт місії міжнародних спостерігачів: вибори – ефективні, з повагою до свобод, але зі зловживаннями

Дострокові парламентські вибори в Україні пройшли ефективно і з повагою до основних свобод, втім позначились, головним чином, зловживаннями за рахунок впливу власників ЗМІ на висвітлення виборчого процесу та зловживаннями фінансового характеру через недосконалу правову базу щодо виділення коштів на виборчі кампанії. Про це йдеться у спільному звіті місії міжнародних спостерігачів від Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту.

У звіті відзначається професійність з боку виборчих органів, які «подолали проблеми, що виникли в результаті дотримання законних правил і термінів закупівель».

«Однак, політичні партії замінили значну кількість членів виборчих комісій на місцевому рівні вже в день виборів, що підірвало стабільність і ефективність їхньої роботи», – йдеться в звіті.

У документі вказано, що парламентські вибори проходили на тлі збройного конфлікту і незаконної анексії Криму, що позбавило можливості волевиявлення жителів цих територій.

Водночас спостерігачі привітали спрощену процедура для внутрішньо переміщених осіб щодо голосування на дочасних виборах.

«Сукупна аудиторія п’яти найбільших ЗМІ становить понад 70%, і їхня редакційна політика і політичний порядок денний визначаються економічними інтересами їхніх власників. У той же час, відносно нова громадська мовна компанія хронічно недофінансована. Безпека журналістів також залишається серйозною проблемою», – вказано у звіті.

В документі відзначається, що жінки на цих виборах були недостатньо представлені – всього 23% від всіх зареєстрованих кандидатів.

Нинішня правова база щодо фінансування виборчих кампаній в Україні не забезпечує прозорість чи підзвітність, вказали спостерігачі. «Це дозволяє великим донорам чинити надмірний вплив на політику», – вказано у звіті.

На дочасних виборах до парламенту в Україні працювала міжнародна місія зі спостереження за виборами – спільна місія Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту (ЄП). Місія складається з 811 спостерігачів з 45 країн, включаючи 719 експертів та довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60 парламентарів та співробітників Парламентської асамблеї ОБСЄ, 17 представників Парламентської асамблеї НАТО, а також 15 представників Європейського парламенту.