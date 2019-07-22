Парламентські вибори підтвердили демократичний прогрес в Україні – спостерігачі НДІ

Дострокові парламентські вибори були змагальними, вартими довіри і підтвердили демократичний поступ в Україні, йдеться у попередній Національного демократичного інституту (NDI), яка спостерігала за проведенням виборів в Україні 21 липня.

«Попри війну та дуже стислі строки, державні службові органи адміністрування виборців, політичні партії, кандидати, спостерігачі та громадяни об‘єднали зусилля щодо забезпечення процесу, який відповідає законам України, міжнародним стандартам, і відображає волю виборців. Це значне досягнення», – заявила регіональний директор програм регіону Євразії в НДІ Лора Джуетт.

Серед рекомендацій, які пропонує делегація НДІ: доопрацювати виборчий кодекс, підтвердити гендерні квоти, полегшити голосування для переселенців та громадян, зареєстрованих на непідконтрольних територіях та переглянути законодавство, що регулює фінансування виборчих кампаній.

Делегація наголосила, що заява є попередньою. Скарги, щодо проведення виборів, які можуть надійти, мають розглядатися судом.

«Національний демократичний інститут» (NDI) працює в Україна з 1992 року. Відтоді були здійснені 12 місій з оцінювання.

Раніше сьогодні місія міжнародних спостерігачів (від Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту) оприлюднила спільний звіт, в якому вказала, що дострокові парламентські вибори в Україні пройшли ефективно і з повагою до основних свобод, втім позначились головним чином зловживаннями за рахунок впливу власників ЗМІ на висвітлення виборчого процесу та зловживаннями фінансового характеру через недосконалу правову базу щодо виділення коштів на виборчі кампанії.