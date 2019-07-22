Відомі політики, які не пройшли у Раду. Список

За останніми даними, партія «Слуга народу» перемагає у більшості мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради. Переважно маловідомі й молоді кандидати від президентської сили залишають позаду іменитих політиків-старожилів. Литвин, Пашинський, Ківалов, Третьяков, Жеваго та інші, очевидно, не потраплять до нового скликання Ради. Про це свідчать попередні підрахунки ЦВК. Про тих, хто довго був у Верховній Раді, а тепер пролітає повз парламент нового скликання, читайте в огляді Радіо Свобода.

Хто не проходить по «мажоритарці»?

Костянтин Жеваго, самовисуванець ‒ 6 скликань

Один із найбагатших людей України Костянтин Жеваго поступається у 150-у окрузі на Полтавщині проектному менеджеру «ProZorro.Продажі» 36-річному Олексію Мовчану («Слуга народу»).

Костянтин Жеваго ‒ український політик і бізнесмен. У 2017 році журнал Forbes оцінював його статок у 1,2 мільярда доларів.

Сергій Пашинський, самовисуванець ‒ 4 скликання

Голова комітету Верховної Ради з Національної безпеки та оборони Сергій Пашинський у 64-у окрузі на Житомирщині програє 47-річному вчителю із Коростеня В’ячеславу Сігачову («Слуга народу»). В цей округ Нацполіція вже направила гелікоптер зі спецпризначенцями. Стверджує, що для забезпечення порядку.

В останні роки Пашинський був фігурантом журналістського розслідування, яке стосувалося розкрадання в армії, та сутички, в якій він прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу.

Вячеслав Богуслаєв, самовисуванець ‒ 4 скликання

​Президент «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв програє на 77-у окрузі у Запоріжжі 29-річному весільному фотографу Сергію Штепі («Слуга народу»).

Богуслаєв, якому в цьому році має виповнитися 81 рік, ще з радянських часів керує одним із найбільших авіаційних підприємств в Україні «Мотор Січ». Зараз він там президент і власник. Із 2006 року тричі обирався до Ради як член Партії регіонів, останній раз потрапив у парламент як самовисуванець. У липні 2019 року СБУ заявила, що припинила незаконну діяльність групи компаній «Мотор Січ», які протягом двох років фінансували угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним.

Олександр Третьяков, самовисуванець ‒ 4 скликання

Колишній заступник фракції «БПП» у парламенті Олександр Третьяков програє на 219-му окрузі в Києві ресторатору, учаснику телевізійних шоу і власнику мережі ресторанів «Наша карта» Миколі Тищенку.

Олександр Третьяков був одним із «любих друзів» Віктора Ющенка. Після його перемоги на виборах, очолив Кабінет президента України. У 2005 році Олександр Зінченко звинуватив президентське оточення Ющенка, серед якого був і Олександр Третьяков, у корупції.

Валерій Писаренко, самовисуванець ‒ 4 скликання

​Депутат 4 скликань Валерій Писаренко програє у 168-у окрузі в Харкові депутатці Харківської міської ради 30-річній Марії Мезенцевій («Слуга народу»).

Писаренко після двох скликань Ради, в яку потрапив від «Блоку Юлії Тимошенко», змінив свої політичні уподобання, і у 2012 році вже обирався від Партії регіонів. У січні 2014 року голосував за диктаторські закони, що призвели до ескалації протистояння на Майдані.

Володимир Литвин, самовисуванець ‒ 3 скликання

Старожил української політики Володимир Литвин програє у 65-му окрузі на своїй рідній Житомирщині 26-річному журналісту телеканалу «Еспресо» Дмитру Костюку («Слуга народу»).



Литвин за свою довго політичну кар’єру встиг побути головою адміністрації президента Кучми, лідером президентського блоку «За єдину Україну» та двічі спікером парламенту України.

Сергій Ківалов, самовисуванець ‒ 2 скликання



​Сергій Ківалов програє на 135-му окрузі в Одесі Олексію Леонову, комерційному директору ТОВ «Гріліон», яке продає продукти та цигарки.



Ківалов став відомим, коли був головою ЦВК під час президентських виборів у 2004 році. Тоді фальсифікації призвели до Помаранчевої революції і «третього» туру виборів, у яких переміг Віктор Ющенко. ​

Хто не проходить за списками?



Серед політиків із великими політичним стажем, які балотувалися за партійними списками, також не пройшли:

В’ячеслав Кириленко , «Європейська солідарність» ‒ 6 скликань

, «Європейська солідарність» ‒ 6 скликань Олег Ляшко , «Радикальна партія» ‒ 4 скликання

, «Радикальна партія» ‒ 4 скликання Олександра Кужель , ВО «Батьківщина» ‒ 3 скликання

, ВО «Батьківщина» ‒ 3 скликання Олександр Вілкул , «Опозиційний блок» ‒ 3 скликання

, «Опозиційний блок» ‒ 3 скликання Євгеній Мураєв , «Опозиційний блок» ‒ 2 скликання

, «Опозиційний блок» ‒ 2 скликання Михайло Добкін, «Опозиційний блок» ‒ 1 скликання

Хто ще з відомих політиків не проходить до парламенту?

До парламенту також не потрапляють фігуранти антикорупційних розслідувань, колишні члени фракції «БПП» у парламенті Борислав Розенблат, Ігор Кононенко, Олександр Грановський. Усі вони поступаються кандидатам від пропрезидентської партії «Слуга народу».



Також до ради не потрапляють Надія Савченко, Михайло Гаврилюк та Дмитро Добкін.



Наскільки оновиться нова Рада?

Хоча останні дані показують, що оновлення Верховної Ради буде відчутним, однак у деяких мажоритарних органах продовжують лідирувати старі політики. Наприклад Ярослав Дубневич на Львівщині, Віктор Балога на Закарпатті, Андрій Деркач на Сумщині, Олесь Довгий на Кіровоградщині.

Також у списках партій, що проходять до Ради, залишається достатньо багато фігур, які в українській політиці перебувають дуже довго. Це стосується більшою мірою «Опозиційної платформи», ВО «Батьківщини», та меншою ‒ «Європейської солідарності». Самі лідери, цих політичних сил, Віктор Медведчук, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко вже понад 20 років перебувають у топі української політики.