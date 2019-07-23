Вибори до Ради: змінився «бронзовий призер»

Центральна виборча комісія станом на 6:15 23 липня підрахувала понад 92,43 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України. Перше місце, за цими даними, по багатомандатному виборчому округу посідає партія «Слуга народу» (43,11%).

Значно відстає від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (13,03%), а от із третьої позиції «Європейську солідарність» (8,15%) зміщує «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,18%). Останньою серед тих, хто потрапляє до парламенту, є партія «Голос» (5,87%).

За попередніми даними, більшість голосів у одномандатних округах отримали кандидати від партії Володимира Зеленського «Слуга народу». Найбільше мандатів за «мажоритаркою» представники президентської партії отримали в Дніпропетровській області, жодного – в Донецькій.

У столиці представники «Слуги народу», за попередніми даними, здобули підтримку в усіх 13 округах.

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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.