У Росії уважно стежили за виборами в України. Оцінка експертів

У Росії уважно стежили за виборами до Верховної Ради України. Час, який приділяли українській виборної кампанії, був настільки значним, що деякі експерти говорили, що часом створювалося відчуття, що вибори проходять на території Російської Федерації. Були у російської влади та державних медіа і свої фаворити – «Опозиційна платформа « За життя ».

Протягом усього виборного дня в російських ЗМІ звертали особливу увагу на невисоку явку виборців, а після появи перших результатів друге місце «медведчуківської опозиції» провладні російські експерти оцінили позитивно. На території Росії на парламентських, так само як і на президентських українських виборах, виборчих дільниць не було.

Російський політолог Євген Мінченко вважає, що якби українці, які живуть у Росії проголосували, партія Медведчука, Бойка і Рабіновича отримала б ще більше голосів.

– Звичайно ж, якби мали можливість проголосувати ті громадяни України, які перебувають на території Російської Федерації, «Опозиційна платформа» могла б набрати і близько 20 відсотків голосів.

– За кордоном найбільше голосів отримала партія Порошенка. Люди, що живуть на Заході підтримують західний курс?

– Ні, мова не йде про західний курс. Власне, ці люди голосують за «безвіз», за можливість жити за межами України. Це люди, які, можна сказати, виграли так званий Євромайдан.

– Як би ви в цілому оцінили результати виборів?

– На мій погляд, це торжество популізму і «антиістеблішментної хвилі». Люди проголосували за людину, яка, загалом, нічим не прославилася, крім як здатністю артикулювати побажання людей, причому, в максимально розпливчатій формі. Я дивився біографії обраних депутатів від партії «Слуга народу» – кого там тільки немає: і тамада на весіллях, і весільний фотограф, і прем'єр-міністр Казантипу... Але, що поробиш, – це одна з особливостей нашого сучасного світу. Люди настільки перестали довіряти діючій еліті, що для них досвідченість стає синонімом зіпсованості, тому вони голосують за людей без імені і без досвіду.

– Як ви вважаєте, чи при новому складі Верховної Ради України трансформуються якимось чином російсько-українські відносини?

– Я глибокий песиміст щодо майбутнього російсько-українських відносин. Я вважаю, що у нас вкрай мало можливостей якимось чином їх радикально поліпшити.

Одномандатні сюрпризи

Що стосується виборів до Верховної Ради, то аналітик Московського центру Карнеґі Костянтин Скоркін каже, що їхній результат не здивував. Втім, на його думку, без сюрпризів не обійшлося.

– Якщо торкатися партійних списків, то результат був очікуваним, це відповідає тому, що передбачали соціологи. Якщо брати мажоритарні округи, то несподівано партія «Слуга народу» показала тут високий результат. Тому що говорилося про те, що у Зеленського не вистачає людей в регіонах, що у нього слабкі кандидати, які не зможуть протистояти представникам регіональної еліти, досвідченим депутатам, які багато разів обиралися в своїх округах. Але ось реальність така, що запит на зміни в Україні дуже великий, люди довіряють президентові, відповідно, його партії, і тому мажоритарники від «Слуги народу» отримали таку велику підтримку.

– Про що, на ваш погляд, свідчить другий результат партії Медведчука?

– Те, що отримав Медведчук восьму частину голосів тих, хто прийшов на вибори, свідчить про те, що є проросійськи налаштовані виборці в Україні, є певне невдоволення, перш за все, на Донбасі, очевидно, тим курсом, який проводив попередній президент. І завдання нового президента і нового парламенту – якось згладити цю ситуацію, щоб такі політичні сили мали менше підтримки, ніж вони мають зараз.

– Українці, які голосували за кордоном, віддали свої голоси з невеликою перевагою партії Петра Порошенка. Якщо б на цих виборах були б виборчі дільниці в Росії, якого б результату можна було б чекати?

– Мені здається, що, напевно, підтримку отримали б «Опозиційна платформа» і «Опозиційний блок». Люди, які постійно живуть в Росії, тримаються, скоріше, проросійських поглядів. Крім того, українці, що живуть в Росії, перебувають у полі російських медіа, а тут дуже сильно Медведчук просувався, його активно рекламували федеральні канали, тому, швидше за все, вибір був би на користь його партії. Але знову ж таки це лише припущення.

Багато експертів звертають увагу на те, що російська пропаганда дуже велику увагу приділяла українським виборам, використовуючи цю тему як відволікаючий маневр. У вересні в Москві і в Петербурзі мають відбутися вибори, які вже зараз супроводжуються численними порушеннями.

Читайте також: «Думаю, Медведчук почав працювати з кандидатами від «Слуги народу» ще на рівні виборчої кампанії» – Рахманін