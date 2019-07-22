Україна має проводити амбітніші реформи під керівництвом досвідченого прем’єра – Гармс

Німецький політик Ребекка Гармс заявляє, що Україна має проводити амбітніші реформи, а процесом має керувати досвідчений прем’єр. Про це вона сказала 22 липня у коментарі Радіо Свобода у Києві, куди Гармс приїхала у складі місії міжнародних спостерігачів.

«З огляду на російську агресію реформи в Україні проводити важко. Але потрібно продовжити вже початі реформи у багатьох секторах і бути абмітнішими. Виглядає, що саме цього очікують українці від новообраних депутатів», – вважає Гармс.

У розмові з Радіо Свобода вона позитивно оцінила перебіг голосування: «Я помічаю зростання професіоналізму у проведенні виборів».

Гармс привітала політичну силу президента Володимира Зеленського з перемогою і побажала успіху: «У нього величезна підтримка людей, щоб змінювати Україну, проводити далі реформи. На ньому величезна відповідальність, сподіваюся, що надії, які покладають українці на демократичні сили у Верховній Раді, справдяться».

Ребекка Гармс утрималася від відповіді на запитання, яку кандидатуру на посаду прем’єра України вона вважає найкращою.

«Я думаю, що Україні потрібен сильний і досвідчений прем’єр, який зможе продовжити реформи, – зауважила Гармс. – Не знаю, хто увійде до коаліції, але сподіваюся, що це буде об’єднання молодих, демократичних сил. Прем’єр, чоловік чи жінка, має бути досвідченим в економічній царині. Існує багато цікавих імен, сподіваюся, що українські політики зроблять найкращий вибір».

Німецький політик, екс-голова фракції Зелених у Європарламенті, спостерігає за проведенням виборів в Україні з 2004 року.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

За попередніми даними ЦВК, до парламенту проходять п'ять партій. Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (42,90%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,95%), «Європейська солідарність» (8,31%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,11%), партія «Голос» (6,05%).