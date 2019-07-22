Посли G7 вітають проведення «конкурентних» парламентських виборів в Україні

Посли країн «Групи семи» G7 у своїй заяві назвали конкурентними вибори до Верховної Ради України.

«Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою», – йдеться в повідомленні послів G7 в Україні.

Посли також вказали, що заохочують Україну до впровадження рекомендацій Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини за підсумками виборів.

Країни «Групи семи» G7 – це США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія.

Раніше сьогодні Посольство США в Україні заявило, що виборчий процес в Україні пройшов з повагою до основних свобод.

Раніше сьогодні місія міжнародних спостерігачів (від Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту) оприлюднила спільний звіт, в якому вказала, що дострокові парламентські вибори в Україні пройшли ефективно і з повагою до основних свобод, втім позначились головним чином зловживаннями за рахунок впливу власників ЗМІ на висвітлення виборчого процесу та зловживаннями фінансового характеру через недосконалу правову базу щодо виділення коштів на виборчі кампанії.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

За попередніми даними ЦВК, до парламенту проходять 5 партій. Перше місце посідає партія «Слуга народу», далі розташувалися «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» і партія «Голос».