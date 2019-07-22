Слуга народу чи господар? Парламентські вибори посилюють владу нового президента

Його партія називається «Слуга народу», але історична перемога на парламентських виборах може зробити українського президента Володимира Зеленського господарем політичної ситуації в Україні, питання лише в тому, як колишній комік без політичного досвіду розпорядиться своєю унікальною владою.

Попередні результати позачергових виборів парламенту, які Зеленський призначив невдовзі після вступу на президентську посаду два місяці тому, показали, що «Слуга народу» може вперше в історії України мати однопартійну більшість у Верховній Раді.

Україна тепер буде діяти як «де-факто президентська республіка»

Партія, названа так само, як і телевізійний комедійний серіал, що зробив Зеленського знаменитим, ймовірно, виграла щонайменше 251 із 424 місць в однопалатному українському парламенті, а це – значна більшість.

«Його влада буде набагато більшою, ніж [будь-якого президента України] за всю історію», – сказав Балаж Ярабік, непостійний науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир. Формально керуючись президентсько-парламентською системою, Україна тепер буде діяти як «де-факто президентська республіка», додав він.

Те, що для сусідньої Росії було нормою протягом кількох десятиліть, в Україні сталося вперше, адже досі український парламент був місцем запеклих політичних боїв, а не слухняним органом, що схвалював усі президентські ініціативи.

Щоправда, шведський економіст і старший науковий співробітник Атлантичної ради, що у Вашингтоні, Андерс Ослунд стверджує, що Віктор Янукович, дружній до Росії президент, який був змушений відмовитися від влади у 2014 році через протести Євромайдану, «мав набагато більше влади». Але вона була у формі коаліції і не сягала двох третин парламенту, необхідних для зміни Конституції. Так, за словами Ослунда, Янукович контролював правоохоронні органи і судову систему.

Хоча дехто може сперечатися про те, який український президент мав більшу владу, але суть у тому, що Зеленський буде мати достатньо, «щоб швидше і ефективніше ухвалити законодавство через парламент», вважає Олексій Кокчаров, головний науковий аналітик з питань України у лондонській фірмі IHS Markit із оцінки ризиків.

Він та інші аналітики не виключають, що потенційно може бути і на краще для 44-мільйонної країни. Бо якщо Зеленський вирішить дотримуватися демократичного шляху і використовувати свій вплив на боротьбу з нестримною корупцією, він зможе проштовхнути важливі реформи, яких вимагають західні уряди та світові організації. Також він міг би ефективніше шукати вирішення понад п’ятирічної війни на Донбасі, а також для вирішення інших важливих питань.

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«Правоохоронні органи та економіка є пріоритетами» – Ослунд

Андерс Ослунд перерахував деякі з завдань, які, як він вважає, є невідкладними для Зеленського.

Він повинен щось зробити з економікою: очистити митницю, прискорити приватизацію малих державних активів, розпочати пілотні продажі сільськогосподарських земель

«Він повинен щось зробити з економікою: очистити митницю, прискорити приватизацію малих державних активів, розпочати пілотні продажі сільськогосподарських земель. Правоохоронні органи та економіка є двома широкими пріоритетами», – сказав Ослунд.

Ще одним ключовим кроком, на його думку, буде усунення суперечливого генерального прокурора Юрія Луценка, який, на думку критиків, був перешкодою для справедливості і підзвітності багатих і могутніх.

Але, в першу чергу Зеленський має сформувати свій уряд.

Із його новоствореною більшістю в парламенті, зазначає Олексій Кокчаров, президент і його партія не мусять покладатися на коаліцію і зможуть «пришвидшити формування Кабміну, включаючи призначення прем’єр-міністра і ключових міністрів».

У день виборів, перш ніж з’ясувалося, що він отримає більшість, Зеленський сказав, що хоче, щоб парламент обрав «професійного економіста» на посаду голови уряду.

«Я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була прем’єр-міністром, спікером або лідером будь-якої [парламентської] фракції», – сказав Зеленський.

Він не має відповідних посадовців, щоб заповнити урядові посади

Але сформувати професійний уряд буде непросто, вважає Ослунд. «Велика проблема Зеленського полягає в тому, що він не має відповідних посадовців, щоб заповнити урядові посади», – говорить експерт в інтерв’ю Радіо Свобода.

Катерина Зарембо, аналітик київського Центру «Нова Європа», каже, що в таборі Зеленського, здається, не чекали, що отримають парламентську більшість. «Тепер [партії «Слуга народу»] доведеться заповнити більше посад в уряді, ніж вони думали», – каже Зарембо.

Навіть сам Зеленський, здавалося, не чекав, що це станеться. Коли надійшли перші результати, він запропонував партії Святослава Вакарчука «Голос» розпочати переговори про формування коаліції.

Одна з проблем, за словами Зарембо, полягає в тому, що брак кадрів може призвести до повернення представників того самого політичного істеблішменту, проти якого Зеленський досі виступав. Перш за все експерти вказують на людей, які пов’язані з магнатом Ігорем Коломойським, із яким пов’язаний і сам Зеленський. Такі події могли б підірвати претензію Зеленського на залучення тільки «нових облич» у свою партію, і повернути ту ж політику, що була досі.

За відсутності коаліції існує ризик відсутності системи стримувань і противаг, що потенційно може підірвати українські інститути

Коли у Зеленського буде парламентська більшість, перешкодити цьому будь-кому буде важко.

«За відсутності коаліції існує ризик відсутності системи стримувань і противаг, що потенційно може підірвати українські інститути в довгостроковій перспективі», – вважає Олексій Кокчаров.

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