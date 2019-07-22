У нас є від 3 до 6 місяців на кардинальні зміни в Україні – 19-й номер списку «Слуги народу»

Чи не вперше на позачергових парламентських виборах більшість українців проголосували за ідею, а не за «гречку» – так прокоментував результат «Слуги народу» №19 у списку партії Денис Монастирський. За його словами, такий високий показник – здебільшого результат довіри до президента Володимира Зеленського. І додав, що команда має півроку, аби її виправдати. Утім, самовисуванка по мажоритарному округу Світлана Заліщук, яка за попередніми результатами не проходить до парламенту, констатує: для частини виборців дитячі майданчики і лави все ж залишаються вагомим аргументом при обранні депутата, навіть якщо він має корупційне минуле. Здебільшого, це сільські жителі, які живуть часом дуже бідно. Це ще раз доводить, що мажоритарка має піти в минуле, резюмувала вона.

Олександр Лащенко: За попередніми результатами, «Слуга народу» отримує 247 місць у парламенті – це більше від загального складу. Вперше у Верховній Раді за всю історію одна політична сила отримує контроль.

Ми позиціонували ці вибори як третій тур виборів президента України

​Денис Монастирський: Абсолютно вірно. Це безпрецедентна історія. Багато хто намагався здобути такий відсоток. Ми позиціонували ці вибори як третій тур виборів президента України. Ми розуміємо, що більша частина цих відсотків – це довіра саме до лідера, президента України Володимира Зеленського. З іншого боку, зрозуміло, що час для дії такого рівня підтримки є недовгим.

– В українського виборця від любові до ненависті мало часу.

Денис Монастирський: Так. Тому часу на кардинальні зміни, рухи у нас від трьох до шести місяців. Попри зміни до Конституції, там строком вимірюються від року. Але ті зміни, які не потребують змін до Конституції мають бути прийняті від трьох до шести місяців.

​– Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков у відповідь на запитання про створення коаліції сказав, що ще зарано про це говорити, поки не оприлюднені підрахунки усіх 100%, але додав, що результати у «Слуги народу» непогані. Оглядачі, журналісти констатують, що Дмитро Разумков розписався у тому, що й не варто шукати союзників. Згодні?

Більшість тих, хто буде підтримувати курс, запропонований нашою партією, будуть запрошені

​Денис Монастирський: Не згоден. Я думаю, більшість тих, хто буде підтримувати курс, запропонований нашою партією, будуть запрошені та долучаться. Наші ідеї, пріоритети були оприлюднені у програмі президента ще перед президентськими виборами й в програмі партії. Тому, думаю, ми матимемо на табло більше ніж 225 голосів тих, хто підтримує. А єдиною запорукою, яку ми бачимо для такої великої підтримки – комунікація з простими людьми.

– Комунікація всередині такої безпрецедентно великої фракції у Верховній Раді, різні політичні угруповання впливали на різні групи депутатів у певній правлячій фракції. За браком досвіду вдасться це втримати як єдину команду у Верховній Раді?

Опонентами в нашій боротьбі будуть такі потужні сили, як «Опозиційна платформа – За життя»

​Денис Монастирський: Це для нас виклик. Тим паче, що опонентами в нашій боротьбі будуть такі потужні сили, як «Опозиційна платформа – За життя». Їхній політичний досвід вимірюється часом більше, ніж роки народження деяких наших новообраних нардепів.

– Тобто вже апріорі «ОПЗЖ» не союзник «Слуги народу»?

Денис Монастирський: Апріорі. Ми будемо дискутувати з ними по більшості питань порядку денного. Але питання співпраці буде вирішуватися відповідно до ініціатив та тих, хто розділяє наші основні бачення. Таких партій пройшло досить багато.

Питання співпраці буде вирішуватися. Партія «Голос» однозначно, «Батьківщина» – можливо, Петро Порошенко – можливо

Партія «Голос» однозначно, «Батьківщина» – можливо, Петро Порошенко – можливо, по окремих проєктах, там де буде підтримка. Тому що напрямок руху до Євросоюзу та НАТО залишиться мейнстрімом роботи парламенту дев’ятого скликання. Зокрема, безліч законопроєктів, які були подані урядом Гройсмана, не стали законами. Це все має бути переглянуто. І сила, яка позиціонує себе як «ЄС» має включатися в цю роботу також.

– А щодо майбутнього прем’єра? Ще зарано говорити, але йдеться про технократа? Виключається, що це буде людина, політичний важковаговик, як та ж Тимошенко?

Денис Монастирськи: Якщо говорити про прем’єр-міністра й склад уряду, поки що можу скористатися однозначною позицією, сам президент висловився, що це мають бути нові люди. І я думаю, що більшість складу уряду ми побачимо саме таких. І прем’єр-міністр був схарактеризований. Тендер на прем’єр-міністра вже оголошено словами Володимира Зеленського. Він висловив умови, яким має бути кандидат.

– Одразу після оголошення екзит-полу Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливого наступного прем’єр-міністра України: «Ви можете поставити мені питання з приводу Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, Святослава Вакарчука, вони всі були в політиці. Але я гадаю, що саме прем’єр-міністром України повинно бути нове обличчя, фахівець в економіці». Це може бути невідома людина широкому загалу?

Денис Монастирський: Так. Я думаю, що наступний уряд має бути більш професійним, більш технократичним, щоб зробити зміни. Це має бути не піар, а основна увага має бути на здорову комунікацію з людьми. Дуже багато ініціатив уряду Гройсмана були надзвичайно хорошими, але питання реалізації, донесення їх до людей… Ми стали свідками лише останні місяці, коли Гройсман особисто комунікував з людьми, але це вже було запізно.

– Пані Заліщук, ви провели неабияку кампанію у вашому окрузі. За попередніми даними, ви посіли третє місце. Такі безпрецедентні вибори, гречка вже мало діє, дитячі майданчики – все це вже мало діє на виборців?

Світлана Заліщук: Насправді, Україна – це два світи. Є Київ, Харків, Дніпро, Львів, але є такі сільські округи, як у мене, де живуть надзвичайно бідні люди. Це бідність, ці люди виживають на пенсію 1700 гривень, на зарплату 3000 гривень. І будь-яка допомога, наприклад, відремонтоване вікно у школі, чи дитячий майданчик, чи звичайна лавка в будинку – це серйозна інвестиція, яку люди цінують і обирають таких депутатів. Навіть якщо до цього вони могли вимити з бюджети мільярд гривень чи кілька мільйонів і привести на округ кілька десятків тисяч, це все одно відгукнеться позитивно оцінкою на виборах.

​– Ваші висновки, чому ви програли, на ваш погляд?

Я була обрана за списком і не працювала в окрузі, це дається взнаки

​Світлана Заліщук: Я була обрана за списком і не працювала в окрузі, це дається взнаки. Тому що люди хочуть бачити свого депутата, свого мажоритарника, вони хочуть до нього звертатися. Тому це було одне з ключових питань. А інше – колосальне розчарування, що всі ці європейські реформи залишилися багато в чому паперовими. І коли я розповідала, наприклад, про безвіз на моєму окрузі, люди в принципі не хотіли це чути й сприймати. 99% людей, які живуть на моєму окрузі, не можуть ним скористатися. Тому європейські реформи мають стати не просто ідеями, а відчутними речами в їхніх кишенях: побуті, звичайному житті.

– Є сенс залишати мажоритарку в Україні на парламентських виборах?

Я вважаю, що мажоритарка повинна піти в минуле і я останніх понад вісім років відстоюю новий виборчий кодекс із відкритими списками

​Світлана Заліщук: Я вважаю, що мажоритарка повинна піти в минуле і я останніх понад вісім років відстоюю новий виборчий кодекс із відкритими списками. З одного боку, регіональні списки дозволять зберігати цей зв’язок депутата з людьми. Це важливо, щоб сам депутат жив цим життям, розумів, за що він буде голосувати, щоб він звітував. Але з іншого боку, я підтримую пропорційну систему, коли саме партії будуть суб’єктами висування й люди будуть підтримувати структури – це допоможе структурувати нашу політичну арену, мати більш ціннісний парламент, не мати депутатів, які будуть тягнути в різні боки. Але й відповідальності більше.​

– Яке політичне майбутнє народних депутатів, яких п’ять років тому сприймали як нові обличчя? Ви, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм…

Світлана Заліщук: Я думаю, кожен вибиратиме подальший шлях для себе. Я, як ветеран політичного процесу, відчуваю, що у мене дуже багато досвіду, я б хотіла його передати й нинішнім новообраним депутатам, я бачу там багато гідних людей. Особливо хочу допомагати жінкам.

​– Якої точки зору ви дотримуєтеся з приводу мажоритарки?

Гречка стала впливати менше. Зараз безпрецедентно люди пішли за ідею

​Денис Монастирський: За останній місяць я проїхав всю західну та центральну Україну, познайомився з проблемами на місцях. І на мою думку, зв’язок депутата Верховної Ради й людини має залишатися. Але гречка стала впливати менше. Не можна сказати, що її виключили, зараз безпрецедентно люди пішли за ідею.

Щодо мажоритарки я схиляюся до того, що вона має перестати існувати, оскільки це розриває парламент. Сформувати фракцію «Слуга народу», де будуть люди – частина по списку, яких ми знаємо, і частина мажоритарників. У будь-якому разі команда буде строката, всі депутати різні. І тут потрібен менеджер, який зможе утримати цю силу. Ми думаємо, хто має бути керівником майбутньої фракції, які мають працювати внутрішні групи.

– А Дмитро Разумков можливо спікер?

Денис Монастирський: Він лідер нашої партії і я думаю, буде одним з лідером парламенту.

– Володимир Зеленський пообіцяв ухвалення внесеного

законопроєкту про імпічмент президента, і що це буде один з перших законів, які внесе «Слуга народу». Підтверджуєте?

Денис Монастирський: По чому я як виборець оцінював би ефективність наступного парламенту. Чи будуть реалізовані ідеї, про які говориться вже багато років. Перше – підвищення відповідальності самих депутатів і питання можливості обмеження влади президента. Ви сказали про імпічмент, я продовжую питання змін до регламенту, які вже підготовлені нашою командою і будуть внесені у перший день роботи парламенту. Це зміна правил прийняття законів, зміна правил реєстрації, щоб уникнути кнопкодавства та прогулів. Комплексні зміни до закону про комітети Верховної Ради, до закону про статут народного депутата. У наші моделі запропонована кримінальна відповідальність за кнопкодавство, яка потягне за собою в межах чинної конституції припинення повноваження народного депутата.