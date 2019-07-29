Донбас залишається плацдармом для можливого подальшого вторгнення Росії в Україну – Бутусов

На 29 липня був запланований початок робіт із відновлення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській. На якнайшвидшій відбудові переходу наполягає президент України Володимир Зеленський. Загалом його риторика щодо Донбасу знаходить схвальні відгуки серед західних партнерів України. Зокрема, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер говорив про результативність підходу українського президента до цього питання. Водночас в Україні обговорюють можливі ризики та негативні наслідки нової політики керівництва держави щодо окупованих частин української території.