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29 Липень 2019, Київ 21:00
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Донбас залишається плацдармом для можливого подальшого вторгнення Росії в Україну – Бутусов

Донбас залишається плацдармом для можливого подальшого вторгнення Росії в Україну – Бутусов
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На 29 липня був запланований початок робіт із відновлення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській. На якнайшвидшій відбудові переходу наполягає президент України Володимир Зеленський. Загалом його риторика щодо Донбасу знаходить схвальні відгуки серед західних партнерів України. Зокрема, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер говорив про результативність підходу українського президента до цього питання. Водночас в Україні обговорюють можливі ризики та негативні наслідки нової політики керівництва держави щодо окупованих частин української території.

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