Разумков: «ніякої амністії» для причетних до воєнних злочинів на Донбасі

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що про амністію для причетних до воєнних злочинів на Донбасі йтися не може.

«Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном», – сказав політик в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV пізно ввечері 22 липня.

Перший віце-спікер Верховної Ради восьмого скликання, колишня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко наприкінці квітня заявляла, що Україна виконала політичний блок Мінських домовленостей, ухваливши закони про амністію та особливості місцевого самоврядування.

Президент України Володимир Зеленський перед другим туром виборів у квітні сказав, що не підпише закон про амністію бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР».

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».