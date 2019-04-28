Для реалізації політичного блоку Мінських угод в Росії мають скасувати низку указів щодо ОРДЛО – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко наголошує, що позиція Києва щодо реалізації політичного блоку Мінських угод має бути чіткою та однозначною.

Як написала Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук 28 квітня, Україна виконала політичний блок Мінських домовленостей, ухваливши закон Про амністію та особливості місцевого самоврядування.

«Але ці закони не набули чинності через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 2014 і 2018 роках», – зазначила політик.

Тому, наголосила Геращенко, Росія повинна скасувати укази про визнання так званих документів ОРДЛО і «результатів» так званих виборів.

Крім того, зазначила вона, президент Росії Володимир Путін має скасувати свої укази «про незаконну паспортизацію українців, а в ОРДЛО має бути негайно розформовано всі псевдооргани псевдовлади».

Ірина Геращенко також знову заявила, що будь-які регіональні вибори на Донбасі можуть відбуватися тільки після демілітаризації і за українськими законами.

«І ключове: Україна повинна твердо стояти на позиції – ніяких прямих переговорів із маріонетковими, створеними РФ режимами, ніякої легітимізації псевдореспублик», – зазначила представник України у підгрупі ТКГ.

Геращенко також наголосила на необхідності введення стійкого режиму тиші, виведення російської техніки і озброєнь, виконання гуманітарного блоку, зокрема звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО і Росії.