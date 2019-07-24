Бойовики на Донбасі 23 липня порушили перемир’я один раз – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 23 липня один раз відкрили вогонь по українських військових на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, обстріл поблизу Луганського був здійснений з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

«Втрат з української сторони не зафіксовано», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 23 липня не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» заявили про мінометний обстріл з боку ЗСУ в напрямку Докучаєвська.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.