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24 Липень 2019, Київ 08:11
Новини | Події

Бойовики на Донбасі 23 липня порушили перемир’я один раз – штаб ООС

Український військовий на позиції поблизу Авдіївки, липень 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики 23 липня один раз відкрили вогонь по українських військових на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, обстріл поблизу Луганського був здійснений з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

«Втрат з української сторони не зафіксовано», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 23 липня не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» заявили про мінометний обстріл з боку ЗСУ в напрямку Докучаєвська.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

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