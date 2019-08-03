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На пункте пропуска в Станице Луганской разминируют территорию возле разрушенного моста. Украинских специалистов боевики под сам мост не пускают. Решили, что ту территорию обследуют представители их так называемого «МЧС». Правда некоторые из этих представителей почему-то были в военной форме. При том, что военных, согласно договоренностям, в серой зоне быть не должно.

Второй день разминирования территории возле моста на КПВВ в Станице Луганской. В серой зоне перед мостом по обочинам дороги работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным главного управления ГСЧС в Луганской области, в работах по разминированию задействованы 10 человек и 4 единицы техники.

​1 августа украинских спасателей под сам мост и на территорию по его бокам представители группировки «ЛНР» не пустили. На второй день ситуация не изменилась. Однако в этот раз под мостом появились специалисты со стороны группировки. Некоторые из них в форме так называемого «МЧС ЛНР». Другие – в военной форме, правда с нашивкой на спине «МЧС».

Как и кому они будут докладывать о проделанной работе, нам не известно

«Сегодня мы наблюдаем то, что оккупанты вывели сюда людей в военной форме с приборами для разминирования. Кто они, не известно. Как и кому они будут докладывать о проделанной работе, нам не известно», – рассказал руководил Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин.

Согласно договоренностям, военных в зоне разведения сил и средств быть не должно. Разведение войск на этом участке началось 26 июня. В тот же день украинские военные оставили некоторые позиции в районе пункта пропуска и отошли от линии разграничения. Сейчас фортификационные сооружения пустуют.

​Разминирование пока никак не отразилось на работе пункта пропуска. Людей пропускают, как и раньше.

По данным МВД Украины, украинскими взрывотехниками в районе моста был найден и обезврежен 31 взрывоопасный предмет.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)