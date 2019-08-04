КПВВ «Станиця Луганська» до 10 серпня змінює режим роботи

Від сьогодні, 4 серпня, контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» працюватиме до 18:00 для перетину в напрямку підконтрольної Києву території та до 17:30 – в бік окупованої частини Донбасу.

Такий режим роботи командувачем операції Об'єднаних сил встановлений до 10 серпня включно через розмінування, яке проводять російські гібридні сили з окупованого боку, повідомила Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) прес-офіцер лисичанського прикордонного загону Неля Доценко.

«Після зазначеного часу в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця-Луганська» пропускні операції здійснюватись не будуть у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення», – повідомила Досенко.

Раніше сьогодні керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Олександр Борщевський заявив, що головною причиною, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту в Станиці Луганській на Луганщині, є відсутність гарантій безпеки для українських фахівців з розмінування з боку підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР».

Як повідомлялося до того, 1 серпня мали почати розміновувати територію біля мосту в Станиці Луганській.

1 серпня, як повідомив кореспондент Радіо Свобода, українських фахівців під сам міст і на територію з його боків представники угруповання «ЛНР» не пустили. Не змінилася ситуація і на наступний день. Однак того разу під мостом з'явилися фахівці з боку угруповання.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.