Ремонт мосту в Станиці Луганській: бойовики не дають гарантій безпеки – Борщевський

Головною причиною, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту в Станиці Луганській на Луганщині, є відсутність гарантій безпеки для українських фахівців з розмінування, а саме з цього треба починати, з боку підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР». Про це заявляє керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Олександр Борщевський, повідомляє прес-центр ООС.

«Зі слів офіцера, насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не тільки на прилеглих до КПВВ територіях, а й на ділянці біля зруйнованого мосту, щоби розпочати його ремонт. Полковник Олександр Борщевський наголосив, що існує розуміння з боку спостережної місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання. Але, на жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій, так ОРЛО, щодо початку цих робіт. Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань. Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня мали почати розміновувати територію біля мосту в Станиці Луганській на Луганщині.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, 1 серпня українських фахівців під сам міст і на територію з його боків представники угруповання «ЛНР» не пустили. Не змінилася ситуація і на наступний день. Однак того разу під мостом з'явилися фахівці з боку угруповання.

2 серпня МВС України повідомило, що українські вибухотехніки в районі мосту знайшли і знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

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