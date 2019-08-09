Бойовики присутні у демілітаризованій зоні в Станиці Луганській

У демілітаризованій зоні Станиці Луганської в п’ятницю, 9 серпня, були помічені двоє представників збройного угруповання у камуфляжі. Про це повідомив в прямому ефірі Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) кореспондент Радіо Свобода.

На рукавах ці люди мають блакитні пов’язки, схожі на знак СЦКК, однак не можуть бути представниками Спільного центру координації та контролю за припиненням вогню. Сторонами були лише Росія та Україна – Росія вийшла з Центру у 2017 році й відтоді там працює лише українська сторона.

Кореспондент Радіо Свобода зазначив, що не зміг достеменно визначити, чи озброєні ці люди. Також залишаються нерозібраними бетонні блоки зі сторони підконтрольних Росії бойовиків – їх мало демонтувати після розведення, як були зняті укріплення з української сторони.

За домовленостями, яких досягла тристороння контактна група, у зоні безпеки після розведення сил не можуть бути присутні представники жодної сторони конфлікту.

Однак бойовики «ЛНР» спершу проводили власне розмінування, а 6 серпня двоє представників угруповання «ЛНР» перейшли міст на українську сторону та сперечалися із головою Станично-Луганської ВЦА Юрієм Золкіним. СБУ повідомила, що не могла затримати їх, оскільки це б порушило мінські домовленості.