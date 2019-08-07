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Представители группировки «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Кобцева пересекли линию разграничения в Станице Луганской. На вопрос руководителя администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что они делают на «украинской» территории, представители группировки «ЛНР» заявили, что «согласно минских договоренностей Станица Луганская и Счастье подконтрольны им». Это уже не первый случай, когда на сторону, подконтрольную Киеву, переходят боевики после отведения украинских войск от Станицы. Что это: провокация, демонстративное невыполнение мирных договорённостей или очередное доказательство, что «Минск» не действует?

7 августа. Мост на Станицу Луганскую, который ремонтируют по приказу президента Украины Владимира Зеленского. В то время, когда руководитель администрации Станично-Луганского района Юрий Золкин даёт интервью журналистам «5-го канала», на территорию, подконтрольную Киеву, переходят представители группировки «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего и Ольга Кобцева.

– А где проходит линия разграничения?

– По минским договорённостям Счастье и Станица – наши.

– Линия разграничения проходит по середине речки Северского Донца.

– Середина речки – это середина моста.

Вместо ответов, почему члены группировки «ЛНР» незаконно пересекли мост, журналисты и украинская власть услышали обвинения от Кобцевой и Дейнего, что у Юрия Золкина нет полномочий вести диалог от украинской стороны, а СМИ мешают переговорам с сотрудниками ООН. После чего Кобцева оттолкнула оператора, чтобы он не снимал.

Представители ООН, в свою очередь, также попросили журналистов отойти, но «без рук».

– Ребят, ну у вас же зум есть? Дайте людям поработать. Отойдите и снимите с приличной дистанции.

– Вы же слышали, что вам сказали? Займитесь ими!

После отведения украинской армии от Станицы Луганской в рамках перемирия, заключённого 17 дней назад, была создана демилитаризованная зона. Но несмотря на минские договорённости, здесь теперь часто можно встретить и российские пропагандистские СМИ, и представителей группировки «ЛНР». Аргументируют просто – «это нейтральная территория».

Вот только не все с этим согласны. К примеру, вот реакция украинцев на съёмки российского журналиста Сладкова.

– Я на украинской территории. Я – гражданин Украины. А что вы тут делаете?

– Это нейтральная территория.

– Это не нейтральная территория. Запомните! Это территория Украины.

Несмотря на утверждения группировки «ЛНР» и российских журналистов, что якобы по минским договорённостям они могут быть на «украинской» стороне моста, это не правда. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказала аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

«Если обратиться к тексту рамочного решения Трёхсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, то мы увидим, что должно создаваться некое подобие демилитаризованной зоны шириной в два километра. Это охватывает всю территорию моста. Там не могут находиться ни боевики, ни представители украинских Вооружённых сил. На практике мы видим неразобранные сооружения боевиков прямо на территории моста», – говорит Мария Кучеренко.

Это не единственное нарушение минских договорённостей со стороны группировок «Л/ДНР» за последние дни. В связи с вчерашней гибелью четырёх военных президент Украины Владимир Зеленский звонил сегодня президенту России Владимиру Путину. Во время разговора было отмечено, что нужно сократить сроки строительства моста в Станице Луганской со стороны территории, временно неподконтрольной Киеву.