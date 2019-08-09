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09 Серпень 2019, Київ 19:46
Новини | Події

Київський метрополітен може обмежити роботу трьох станцій увечері 10 серпня через футбол

Метро може обмежити роботу через матч на стадіоні національного спортивного комплексу «Олімпійський»

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Київський метрополітен попереджає про можливе обмеження роботи трьох станцій у центрі міста у зв’язку з футбольним матчем між «Шахтарем» та «Динамо Київ».

«Перед початком можливе обмеження (або закриття) «Олімпійської» на вхід. Після гри можливе обмеження на вхід «Палацу спорту», «Олімпійської» та «Площі Льва Толстого», – йдеться в повідомленні прес-служби метро.

Матч української Прем’єр-ліги між донецьким «Шахтарем» та столичним «Динамо» почнеться 10 серпня о 17 годині на стадіоні національного спортивного комплексу «Олімпійський».

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