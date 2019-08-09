Закон про імпічмент президента стане одним із перших на розгляді нової Ради – Стефанчук

Законопроект про імпічмент президента України стане одним із перших, який розгляне Верховна Рада нового скликання – про це заявив 9 серпня представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Таку заяву він зробив на брифінгу за підсумками першого підготовчого засідання депутатської групи.

«За закон про імпічмент президента – це буде один із перших законів, який, я сподіваюся, буде проголосований у цій Раді», – заявив Стефанчук у відповідь на питання журналістів.

Перед тим він повідомив, що серед законопроектів, з яких почне свою роботу парламент 9 скликання, буде переведення документообігу парламенту в електронну форму замість паперової та зміни до Конституції, які дозволять позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство.

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«Ми прискоримо максимальну ідентифікацію депутатів і аналогічно ті рішення, про які говорили: відповідальність депутата за кнопкодавство, за прогули. Внесення змін до Конституції, що це буде безумовно підставою для припинення його депутатських повноважень. А також блоки по всіх основних напрямках: блок по економіці, антикорупції, інфраструктурі, безпеці й обороні, євроінтеграції, міжнародних відносинах. Всі ці речі вже готові», – заявив представник президента в парламенті.

9 серпня відбулося перше підготовче засідання підготовчої групи новообраного парламенту.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.