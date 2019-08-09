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09 Серпень 2019, Київ 16:46
Новини | Політика

Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня – рішення

Перше засідання нового складу Ради відбудеться 29 серпня

Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня. Таке рішення ухвалила погоджувальна рада з депутатів парламенту 8 і 9 скликання, яка триває у будівлі Верховної Ради, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Головує на погоджувальній раді керівник партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков.

Окрім того, погоджувальна рада сформувала зі свого складу дві робочі групи: з розподілу комітетів і підготовки першого засідання – і з організаційних питань.

На погоджувальній раді «Слугу Народу» представляють 17 депутатів, «За життя», – три, «Батьківщину» і «Європейську солідарність» – по два, «Голос» і позафракційні по одному депутату, це приблизно відповідає пропорційному складу новообраного парламенту.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

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