Разумков: «Слуга народу» претендує на керівні посади в усіх парламентських комітетах – відео

Партія «Слуга народу», що отримала 254 місця у Верховній Раді 9-го скликання, пропонує сформувати 22 профільні парламентські комітети та депутатську комісію з питань приватизації, заявив лідер партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода після погоджувальної ради новообраних депутатів. При цьому Разумков припустив, що депутати від партії «Слуга народу» можуть отримати посади голови, першого заступника або секретаря кожного з цих комітетів, а також одного з заступників у кожному з них. Остаточна структура комітетів визначиться під час переговорів із іншими партіями, які потрапляють до нового парламенту, наголосив Разумков.