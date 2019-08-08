Разумков: коаліційні переговори сьогодні не ведуться

«Слуга народу» не проводить коаліційні переговори з іншими політичними силами, повідомив лідер партії Дмитро Разумков в інтерв’ю «BBC News Україна».

«Коаліційні переговори сьогодні не ведуться. Ми працюємо в партії, у можливих майбутніх комітетах, займаємося підготовчою роботою над ініціативами, які пропонуватимемо парламенту. Якоїсь підкилимної дискусії щодо коаліційних домовленостей не буде. Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними», – сказав Разумков.

Він наголосив, що «Слуга народу» може самостійно створити більшість у парламенті.

«Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які розділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія «Слуга народу» йшла на вибори та які озвучені президентом Зеленським. Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею – треба слідувати зобов'язанням, які партії брали під час виборів», – заявив Разумков.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За словами Андрія Мотовиловця, який обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу», перше засідання нового складу Верховної Ради відбудеться 3 або 5 вересня.