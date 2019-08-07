Обраний депутат від «Слуги народу»: перше засідання Ради відбудеться 3 або 5 вересня

Перше засідання нового складу Верховної Ради відбудеться 3 або 5 вересня, повідомив в ефірі Радіо Свобода Андрій Мотовиловець, обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу».

«Третя або п’яте… Але ми дуже готуємося до початку роботу. Є дуже багато питань, які були підняті на тому навчанні (у Трускавці – ред.). І всі наші депутати розуміють, які завдання перед нами стоять», – сказав Мотовиловець в ефірі програми «Ваша свобода».

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

6 серпня представник президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії «Слуга народу» Андрій Герус повідомив, що перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня.

У липні керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що політсила сподівається провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.