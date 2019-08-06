Представник Зеленського прогнозує, що перше засідання Ради відбудеться 3 вересня

Перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня, повідомив представник президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії «Слуга народу» Андрій Герус.

За його словами, перші призначення до Кабміну оголосять саме під час першого засідання парламенту.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці. Понад 300 народних депутатів пройшли до парламенту вперше.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

У липня керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що політсила сподівається провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.