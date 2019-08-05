Радник Зеленського: на наступних президентських виборах зможемо голосувати онлайн

На наступних президентських виборах українці зможуть голосувати онлайн, повідомив радник президента України, шостий номер у виборчому списку партії «Слуга народу» Михайло Федоров в інтерв’ю виданню «Ліга».

«Точно на наступних президентських виборах [зможемо голосувати онлайн]. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якій найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування», – сказав Федоров.

Він зазначив, що проєкт називається The Vote.

«На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни. Причому система ідентифікації реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID. Ми хочемо дати людям інструменти прямої демократії. А паралельно, звичайно ж, потрібно розвивати способи електронної взаємодії з державою, формувати цю культуру», – заявив Федоров.

За його словами, у майбутньому команда президента хоче запровадити технологію Smart ID, коли електронний підпис зберігається на смартфоні.

«Частина ключа зберігається в хмарі, частина на смартфоні в додатку. Тут вже не залежиш від оператора. А Bank ID не підходить для більшості послуг», – розповів радник.

23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити «країну в смартфоні». Пізніше перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів заявив, що в Україні щонайменше три роки діють цифрові сервіси, якими громадяни можуть скористатися за допомогою смартфонів. Він повідомив, що тільки на урядовому порталі можна отримати 125 публічних послуг повністю онлайн.