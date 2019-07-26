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26 Липень 2019, Київ 10:40
Новини | Політика

Парламентські вибори: ЦВК опрацювала 100% протоколів

ЦВК: явка на виборах склала 49,2%

Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на дострокових парламентських виборах.

До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) та «Голос» (5,82%).

День виборів у Раду в 21 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День виборів у Раду в 21 фото

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

Перші кроки нової Ради
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Перші кроки нової Ради

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