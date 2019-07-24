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Прошедшие парламентские выборы оставили за бортом не только таких политических тяжеловесов прошлого, как Борис Колесников и братья Добкины, но и многих политиков новой формации, активистов и административных руководителей на Донбассе. Многие из них – выходцы с Донбасса и последние пять лет активно работали вместе с жителями региона. Что они будут делать дальше?

​Народный депутат Наталья Веселова баллотировалась от партии «Сила людей» по самому малочисленному округу Украины – №51 с центром в наполовину оккупированном селе Зайцево Донецкой области. Из примерно 3100 избирателей проголосовало всего 642 – в округ включили улицы с неподконтрольных территорий, как минимум 1339 повесток на выборы не вручили. Некоторые кандидаты пытались организовать массовый приезд автобусов с оккупированных территорий, однако им это не удалось, говорит политик. Сама Наталья получила всего 4 голоса, а самовыдвиженцу Александру Ковалеву для победы понадобилось всего 220 избирателей.

Веселова родилась в Славянске, долго жила в Донецке, а после начала войны выехала с захваченной российскими гибридными силами территории. Последние пять лет она активно занималась социальными вопросами прифронтовых городов и сел, помогала переселенцам, решала вопросы с пенсией – актуальной проблемой для жителей сел прифронтовой зоны.

«Я не рассчитывала на проигрыш, поэтому пока ничего не планировала, но я думаю, что далеко от темы, которой занималась, уходить не буду, останусь где-то в сфере социальной политики, защиты прав внутренних перемещенных лиц», – говорит Веселова.

По ее словам, на самом малочисленном округе Украины были самые высокие цены за голос – людям платили по 10 тысяч гривен. Об этом же говорит другой кандидат – глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, который занял второе место.

Как сообщила Радио ДонбассРеалии координатор гражданской сети «Опора» по Донецкой области Анастасия Прокопенко, подтвердить информацию о подкупе в этом округе им не удалось. Зато некоторые кандидаты за месяц до выборов переехали в село и перезнакомились с местными бабушками, рассказывает Наталья. Она, впрочем, не исключает и применения исчезающих чернил – в урнах находили пустые бюллетени.

«Когда ты делаешь что-то для общины, оно не воспринимается как чья-то заслуга, это принимают как должное. Тот же Александр Вишняков (кандидат от партии «Оппозиционный блок» – ред.) – и крыши перекрывал, и остановки делал, и в Святогорск возил. Если посчитать, на каждого жителя он, наверное, потратил больше, чем оппоненты. Но когда дают что-то в руки, это воспринимается по-другому», – говорит Веселова.

На 58-м округе в Мариуполе лишь четвертое место занял Максим Бородин – депутат городского совета от партии «Сила людей», экологический активист. Выиграл на округе выдвиженец «Оппозиционного блока» Сергей Магера.

На том же округе баллотировалась известный в городе волонтер Галина Однорог. Активистка набрала меньше от процента, но не переживает, что не победила.

«Мало было времени, мало информации. У меня, конечно, не хватило ресурса. Понятно, что я не смогла бы победить, но могла бы набрать больше. Большинство тех, кто за меня, просто не пошли. Я их не проконтролировала, не обзвонила, просто не знала, что вот так будет. Моих процентов 20 были на море и просто не пошли голосовать», – говорит она Радио ДонбассРеалии.

Луганчанин Константин Реуцкий ездит на Донбасс с самого начала войны – волонтером и журналистом. Как активист и руководитель правозащитной организации «Восток-SOS» он регулярно заезжал в села «серой зоны» прифронтового Донбасса, общался с людьми, чей уклад жизни поменяла война.

Реуцкий решил баллотироваться в депутаты по 113-му округу с центром в Сватово Луганской области. Именно там в депутаты решил выдвинуться Владимир Струк, которого обвиняли в причастности к финансированию пророссийских движений в городе.

Струк в итоге занял третье место, а выиграл выборы Александр Лукашев, которого выдвинула «Оппозиционная платформа – за жизнь». Он возглавляет юрдепартамент в благотворительном фонде Сергея Шахова – известного предпринимателя и действующего народного депутата. Реуцкому, несмотря на активную работу на Донбассе, удалось набрать меньше от процента голосов. Прекращать работать на Донбассе после выборов он не планирует – пока неясно, в рамках «Восток SOS» или нет, но работать будет по-другому.

«Стало очевидно, что формы работы будут другими. Необходимо более широкое вовлечение людей во все процессы, местных людей. Работая на избирательной кампании, мы поняли, что работа, проделанная нами за пять лет, безусловно важна и нужна, но проблемой оказалось то, что мы не включали в эту работу широкие слои местного населения», – говорит Реуцкий Радио ДонбассРеалии.

В социальных сетях и местных СМИ перед выборами писали о косвенном подкупе избирателей – на округе раздавали сахар. Коллеги Реуцкого по «Восток-SOS» шли еще по двум округам – Евгений Васильев по 112-му округу, а по 107-му – Иветта Кузьмина. Им также не удалось набрать большого процента голосов. Нужно учить людей бороться за свои права и интересы, говорит активист. Он не исключает участия в будущих местных выборах.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)