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13 Червень 2019, Київ 21:54
Донбас.Реалії

«Люблю рідну Україну» – «регионал» Струк уверяет, что не призывал отдать Луганск России

Илюстративное фото. Пророссийский митинг, Донецк, март 2014 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Патриот или сепаратист? Бывший голова посёлкового совета Юбилейный Луганской области и экс-депутат Владимир Струк снова баллотируется в Верховную Раду. Многие журналисты и общественные активисты возмущены тем, что Струк вместо скамьи подсудимых может занять место в парламенте, так как обвиняют его в пособничестве российским гибридным силам во время атаки на Донбасс. Мы связались с местным политиком и спросили, как он сам объясняет компрометирующие видео 2014 года.

Весна 2014-го, на митинге 9 мая в Луганске выступает депутат от Партии регионов Владимир Струк. На пиджаке повязана «георгиевская лента», а в своей речи он обещает не допустить врага на Донбасс: «Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь, только нога ступит на землю нашего Донбасса – они немедленно будут уничтожены», – говорит Струк на митинге. Понять, кого депутат имеет в виду под словом «враг», по этому видео сложно.

Других видео, где Струк высказывается в подобном ключе, в сети можно найти с десяток. Журналист телеканала «Ирта» Евгений Самохвалов, вспоминая весну 2014 года, говорит, что депутат поставлял полевые кухни к захваченному группировкой «ЛНР» зданию СБУ в Луганске.

Он никогда не скрывал симпатии к пророссийски настроенным людям
Евгений Самохвалов

«Струк, к примеру, ставил мобильные армейские кухни, где готовили еду для людей, находящихся в здании СБУ. Он этого никогда не скрывал, и не скрывал симпатии к пророссийски настроенным людям. Там были такие маленькие плакатики «От Струка молодой республике» – это я точно помню. К сожалению, большинство наших видеоматериалов так и остались в Луганске, нам не дали их забрать», – вспоминает он.

На вопрос, видел ли журналист лично, как Струк общался с сепаратистами, Евгений Самохвалов отвечает: «Я видел его на этой кухне, он общался с поваром, что-то насыпал. Это я видел точно».

Журналист Денис Казанский, который постоянно отслеживает дело этого экс-депутата, отправил запрос в СБУ – и получил ответ, что дело всё еще расследуется – с 2014-го.

Наша задача – добиться от СБУ вручения Струку подозрения
Денис Казанский

«Дело расследуется с 2014 года, но подозрение Струку за это время так и не вручили. Ну действительно, зачем, он всего-то призывал убивать наших военных и на встрече вместе с Болотовым и Царёвым решал, как «референдум» проводить… Что ж, теперь наша задача – добиться от СБУ вручения Струку подозрения. Для этого подаём новые заявления», – пишет Казанский и призывает всех, кто был свидетелем действий Струка во время нападения российских гибридных сил на Луганскую область, дать показания, чтобы Служба безопасности дала новый ход расследованию.

Радио Донбасс.Реалии обратилось к Владимиру Струку за комментарием. Он обвинения в поддержке оккупационной администрации на Донбассе отвергает – называет всё политическим заказом конкурентов.

Как можно сказать, что я сепаратист? Я люблю свою страну, люблю свою рідну неньку Україну
Владимир Струк

«Когда я был депутатом седьмого созыва, то я свою каденцию до конца выполнял. Когда начались все эти действия (агрессия России – ред.), я как депутат Верховного Совета должен был находиться там, со своими избирателями, и решать проблемы. Там же не было ни света, ни продуктов питания. Как можно сказать, что я сепаратист? Я люблю свою страну, люблю свою рідну неньку Україну», – говорит Владимир Струк.

«Я заходил в толпу, где были флаги, а меня фотографируют и выставляют! А я всегда говорил, что страна должна быть единой и неделимой. Я же нигде не говорил о том, чтобы брали оружие в руки и отрезали часть территории. И не призывал людей к разрыву и войне. Война пришла в мой дом», – объясняет он.

Своё же присутствие на заседаниях и митингах пророссийских сепаратистов Владимир Струк оправдывает тем, что пытался посадить стороны за стол переговоров, чтобы не допустить развития конфликта.

Сейчас Владимир Струк известен на Луганщине строительством бюветов: на протяжении весны 2019 года он открыл их в Белокуракино, Кременной, и т. д. Все – под вывеской благотворительного фонда своего имени. Оно красуется даже на этикетках бутилированной воды.

«Спасибо за водичку», – говорят радостные спортсменки на видео на странице фонда «Владимир Струк».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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