Донецкая область большинство голосов отдала «Оппозиционной платформе – за жизнь» по партийным спискам. По мажоритарным округам большинство мест – у представителей «Оппозиционного блока» и «Оппозиционной платформы – за жизнь». Таковы итоги парламентских выборов. Из 12 округов в Раду проходят четверо действующих депутатов. Таким образом, в парламент Донецкая область отправляет большинство новых лиц, но от традиционных политических сил. Ни «Слуга народа», ни «Голос» не будут представлены мажоритарщиками от этого региона.

Радио Донбасс Реалии рассказывает, кто есть кто среди победителей в городах Донетчины.

По партийным спискам выборы в Донецкой области безоговорочно выиграла «Оппозиционная платформа – за жизнь». Эта сила победила во всех округах. Если говорить о победителях по «мажоритарке», то здесь не все однозначно.

Авдеевка: директор коксохимического гиганта Ахметова

В 45-м округе с центром в Авдеевке победил Муса Магомедов. Он – представитель «Оппозиционного блока» и руководитель градообразующего предприятия – Авдеевского коксохимического завода. Завод входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова. Муса Магомедов обещает вернуть мир, построить дороги, решить проблемы водо-, электро- и газоснабжения. А еще – восстановить работу Авдеевского городского суда. В целом, во время войны Магомедов высказывался в поддержку суверенитета Украины.

Бухмут: тот, кто открыто говорил про автономию

В 46-м округе с центром в Бахмуте по состоянию на 12 часов 22 июля обработали 33 процента протоколов. Тут лидирует Федор Христенко, представитель «Оппозиционной платформы – за жизнь». В 2014-м году на президентских выборах он был доверенным лицом Петра Порошенко по 49-му округу. Христенко обещает избирателям автономию для Донбасса в составе Украины; закон про амнистию и свободную экономическую зону на Донбассе; восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ.

Славянск: кандидат молчал, но с Россией «примирялся»

В 47-м округе с центром в Славянске лидирует Юрий Солод, представитель «Оппозиционной платформы – за жизнь». Солод – действующий нардеп. По данным письменной регистрации, он лично был всего на четверти заседаний парламента. По информации аналитического портала «Слово і Діло», из десяти обещаний Юрий Солод не выполнил ни одного. Особенность кампании Солода в том, что невозможно найти его интервью для местного ТВ. В кадре с ним говорили или Юрий Бойко, или Наталья Королевская (жена Солода), или Неля Штепа. Избирательная кампания Солода запомнилась скандалом. Его лозунг «Восстановим отношения с Россией – вернем мир на Донбасс» оспаривали в суде. Но – неудачно.

Краматорск: регионал и БПП-шник в одном лице

В 48-м округе с центром в Краматорске победил действующий депутат Рады, самовыдвиженец Максим Ефимов. В прошлом он – член Партии Регионов. В парламенте – член фракции «БПП». По информации организации «Громадський патруль», вместе с семейством Близнюков он владеет «Старокраматорским машиностроительным заводом», предприятием «Энергомашспецсталь» и «Краматорским заводом тяжелого станкостроения».

Ефимов известен причастностью к покупке конгрессно-выставочного центра «Парковый» в Киеве, это – «вертолетная площадка Януковича». В предвыборной программе Ефимова: прекращение войны, система электронной медицины, восстановление мясокомбината и хлебозавода, льготное жилье для молодых специалистов и переселенцев.

Дружковка: и пророссийский «референдум», и украинский флаг

В 49-м округе с центром в Дружковке по состоянию на 12 часов 22 июля обработали 32 процента протоколов. Здесь лидирует Валерий Гнатенко, представитель «Оппозиционной платформы – за жизнь». Гнатенко сейчас руководит Дружковкой. В прошлом – член Партии Регионов. На видео Гнатенко говорит о предоставлении помощи в организации так называемого референдума в 2014-м году. Он внесен в базу сайта «Миротворец».

В предвыборной программе Гнатенко говорит в том числе о восстановлении мира, защите переселенцев и жителей оккупированных территорий

Покровск: лидер еще меняется

В округе номер 50 с центром в Покровске по состоянию на 16:00 все еще сохраняется интрига: вперед вырывается то Руслан Требушкин, то Андрей Аксенов. Требушкин – представитель партии «Оппозиционный блок» и действующий городской голова Покровска. В прошлом – член Партии Регионов, внесен в базу сайта «Миротворец». В своей программе Требушкин беспокоится о водоснабжении, дорогах, медицине, рабочих местах, угольных предприятиях. Андрей Аксенов – самовыдвиженец, городской голова Доброполья. Также внесен в базу данных «Миротворца». Аксенов обещает остановить войну, снять блокаду с неподконтрольной части Донбасса, поддержать шахтерский труд.

Зайцево: тот, кого обвиняют в связи с «Беркутом»

В 51-м округе (это фронтовое Зайцево), состоящем из двух участков, победил самовыдвиженец Александр Ковалев. Журналист Денис Казанский говорит о Ковалеве как о лидере организации «Никто кроме нас». А народный депутат Владимир Арьев писал о Ковалеве как о человеке, который помогал «беркутовцам» на Майдане. Теперь Александр Ковалев в своей программе пишет о счастливых 1970-х и 1980-х годах 20-го столетия, о прекращении блокады Донбасса, об отмене украинизации.

Торецк: не считают

В 52-м округе с центром в Торецке подсчет голосов застопорился. К обеду обработали всего 3 процента протоколов.

Мариуполь: тот самый Новинский и менеджер комбината Ахметова

По 57-му округу в Мариуполе лидирует представитель «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Он – действующий депутат Рады, занимает 2057-е место в рейтинге миллиардеров от Forbes. Своим другом и партнером Новинский называет Рината Ахметова. Именно Ахметову подконтрольны крупнейшие предприятия Мариуполя: «Азовсталь» и металлургический комбинат имени Ильича. В своей программе Новинский говорит про устойчивый мир и государственные компенсации пострадавшим от боевых действий.

По 58-му округу в Мариуполе лидирует Сергей Магера от «Оппозиционного блока». Он директор по региональному развитию меткомбината имени Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову. В своей программе Магера пишет про мир и прекращение блокады Донбасса, а также улучшение экологии Мариуполя.

Великая Новоселка: глава ВГА времен президента Порошенко

По 59-му округу с центром в Великой Новоселке лидирует Владимир Мороз от «Оппозиционной платформы – за жизнь». При президенте Порошенко он руководил Марьинской районной военно-гражданской администрацией. Программа Мороза повторяет программу кандидата по 46-му округу Федора Христенко (автономия в составе Украины, амнистия, восстановление связей с Россией).

Волноваха: экс-депутат от БПП

В 60-м округе с центром в Волновахе лидирует самовыдвиженец Дмитрий Лубинец. Он действующий народный депутат, избирался в Раду от партии «БПП». В предвыборной программе Лубинец говорит о прекращении войны, преодолении бедности, гуманитарной помощи пенсионерам, поддержке фермеров.

Итоги выборов по мажоритарным округам в Донецкой области таковы: у представителей «Оппоблока» 3 места, у «Оппозиционной платформы – 4 места, 3 места у самовыдвиженцев. По 50-му и 52-му округу результат на 22 июля неясен.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)