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К выборам в парламент 21 июля Радио Донбасс.Реалии продолжает дебаты о Донбассе между партиями-лидерами, по данным социологов, электоральных симпатий в Украине.

Прямые переговоры с некими «представителями ОРДЛО», создание Автономного региона Донбасс – со своей конституцией, парламентом и кабмином – и правом влиять на политику всей Украины. Это – известный «мирный план» партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая, согласно соцопросам, создаст вторую по численности фракцию в новом парламенте.

Принести «мир» в Украину обещает и другая партия, созданная, в том числе, выходцами из бывшей Партии регионов – «Оппозиционный блок».

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии дебатировали представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрий Святош и представитель партии «Оппозиционный блок», мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

– Дмитрий, много вопросов даже среди жителей самого Донбасса. В обеих партиях «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Оппозиционный блок» много представителей бывшей Партии регионов. Почему эти две партии не объединились?

Дмитрий Святош: Действительно программы нашей политической силы и «Оппоблока» по многим вопросам схожи. Это понятно ввиду того, что изначальный идеологический базис у нас приблизительно одинаковый, приблизительно одинаковые цели, но есть разница в подходах, персоналиях.

Мне, например, очень обидно, что мы не смогли объединиться. Потому что если бы мы шли единой оппозиционной силой, мы бы набрали больше процентов. Трудно объяснить избирателям, почему мы разошлись.

Несмотря на то, что у нас приблизительно одинаковые цели, у нас есть четкое понимание как их достичь. Например, такого важного вопроса, как мира в Украине. Он строится на базе Минских соглашений, другие форматы не имеют четкого плана.

Плюс, один из наших лидеров Виктор Медведчук имеет прямые контакты с Российской Федерацией, группировками «Л/ДНР». Что мы считаем залогом успеха по причине, что нас не только слушают, но и слышат. Мы сегодня единственная политическая сила с которой готовы разговаривать в России, в «Л/ДНР». С иными разговаривать пока не хотят.

Вадим Бойченко: Если коротко и честно, то мы идеологически и по ценностям абсолютно разные. Мы не торгуем местами в списке, в список берем исключительно профессиональных людей, у которых за плечами есть уже конкретные дела.

Мне не нравится, что есть политики-парашютисты. Вчера они топили за Петра Порошенко, а сегодня представляют «Оппозиционную платформу – За жизнь».

– То есть, главные разногласия между двумя политическими силами в персоналиях, с вашей точки зрения?

Мы против внешней политики, которую нам навязывают, будь это Америка, будь это Россия

​Вадим Бойченко: Не только. Второе расхождение идеологическое. Мы против внешней политики, которую нам навязывают, будь это Америка, будь это Россия. Мы самостоятельное государство. На примере Мариуполя, город сегодня экономически развивается. Мы говорим не о каком-то пути в Европу, мы строим Европу здесь. Мы за мирный план урегулирования, боремся не за территории, а за людей, показывая что такое украинский Мариуполь.

– То есть, с вашей точки зрения, «Оппозиционна платформа – За жизнь» сначала говорит о мире, а вы говорите, что можно уже сейчас развиваться?

Вадим Бойченко: Они говорят, сначала давайте Россия расскажет, что такое мир. А мы говорим, что мы должны показывать, что такое экономическое развитие нашей страны.

В минском формате мы должны садиться и конкретно договариваться, никто нам не должен рассказывать, определять правила игры.

Дмитрий Святош: Я не услышал идеологических различий, кроме лозунгов, кроме рассказов, как хорошо в Мариуполе.

Когда нам говорят, что мы играем под чью-то дудку, то это абсолютная ложь. Мы предлагаем план, который корреспондируется с Минскими соглашениями. В них все прописано, нужно их просто исполнять. Прямые переговоры с руководством неподконтрольных территорий. Да, это неподконтрольные территории, но там живут украинские граждане, которые страдают от того, что они находятся в состоянии этого кошмара.

– Виктор Медведчук и Юрий Бойко постоянно делают ударение на том, что Украине нужны прямые переговоры с представителями группировок «Л/ДНР». Как выбирать этих представителей? Это Денис Пушилин и Леонид Пасечник?

Дмитрий Святош: Только та сторона может выбрать переговорщиков. Какие-то квазигосударственные структуры там же существуют. И с ними ведет диалог Российская Федерация. Нужно вести разговоры с теми, кто есть, однозначно при участии Российской Федерацией как участником конфликта.

Поэтому мы можем решить нашу проблему только в четырехугольнике: Москва-Киев-Луганск-Донецк. И не нужно в него вписывать Париж-Брюссель, тем более Вашингтон. Эти страны не помогут урегулировать наш конфликт.

– В программе партии описано, что в дальнейшем мирный план это создание автономного региона Донбасс, по модели Автономной Республики Крым. С парламентом, своей конституцией, кабинетом министров. Основная претензия к такому плану, что в политическом теле Украины появится новое образование, которое будет населено пророссийскими и просоветски настроенными людьми. С помощью чего Россия сможет контролировать внешнеполитический курс, языковую, образовательную политику и так далее. Не считаете ли вы, что с образованием этого автономного региона Украина потеряет свою независимость от России?

Дмитрий Святош: Вы провокационно ставите вопрос. У нас существует суверенитет не только от Российской Федерации, у нас существует суверенитет в принципе, от США, от Европы.

Касательно Донбасса у нас немного путей. Это или оставить все, как есть и навсегда потерять эту территорию. Чем дальше, тем меньше эти люди будут отожествлять себя с Украиной. Потому если мы не реализуем этот план в ближайшее время, через пять-семь лет его реализовать будет практически невозможно. Я не согласен, что это угрожает суверенитету и независимости Украины.

– Сейчас в ОРДЛО по разным оценкам живет до 3,5 миллиона людей. Это около 7% населения Украины. Получается они будут диктовать волю всем остальным украинцам, среди которых сформировался консенсус двигаться в НАТО, в Евросоюз?

Я уверен, что по внешнеполитическим вопросам права вето у этой территории не будет

​Дмитрий Святош: Нет. Я уверен, что по внешнеполитическим вопросам права вето у этой территории не будет. Решение по таким вопросам принимается президентом, Верховной Рады, где решение зависит от большинства.

– Вадим, какой мирный план у «Оппозиционного блока»?

Вадим Бойченко: Для кого-то наверное мир это теория разговоров, место на карте. От Мариуполя 20 километров до линии соприкосновения. В 2015 году по окраинам Мариуполя проходила линия фронта. Это для нас жизнь. Сегодня единственный легитимный человек, который может проводить мирные переговоры – это президент Украины. И он должен садиться за стол в рамках минского формата и проводить переговоры. Никаких телемостов, которые пытаются устраивать.

– Можно ли сказать, что вы сейчас поддерживаете политику действующего президента?

Мы разделяем позицию действующего президента Украины, мы за мирное урегулирование в рамках Минского формата

​Вадим Бойченко: Мы разделяем позицию действующего президента Украины, мы за мирное урегулирование в рамках Минского формата, чтобы были определены сроки, ответственные.

– Евгений Мураев говорил, что ни за что партия «Оппозиционный блок» не объединиться с «ОПЗЖ» в новом парламенте, если пройдет. Каким образом вы собираетесь реализовать свою программу, если будете в меньшинстве в оппозиции?

Вадим Бойченко: Мы готовы поддерживать Владимира Зеленского на пути и мирного урегулирования, и становления экономики, и мы ему поможем на реальном деле, восстанавливая Донбасс. Прифронтовые города должны получить особый экономический статус и получить полную финансовую децентрализацию.

– Дмитрий, прямые переговоры – первый этап мирного плана «ОПЗЖ». А как же роль России в этой войне? Которая аннексировала Крым, поддерживала незаконные вооруженные формирования на Донбассе? И не секрет, что за всем происходящим в ОРДЛО стоят российские офицеры. Россию за скобки?

Дмитрий Святош: Я хочу вынести за скобки США, которые практически внешне управляют Украиной, управляют уже при Зеленском.

– А каким образом управляют Зеленским?

Дмитрий Святош: Вся его внешнеполитическая риторика практически продолжение политики Порошенко, разжигания войны, санкций против России.

Касательно России, отношения с ней необходимо выстраивать. Это делает весь мир. Это наш географический сосед. Мы вынуждены будем с ними либо воевать, либо торговать. А сегодня мы с ними и воюем, и торгуем. То, что роль России в конфликте на Донбассе существует, это абсолютно всеми признано. Поэтому мы предлагаем провести переговоры между участниками конфликта.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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