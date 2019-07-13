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К выборам в парламент 21 июля Радио Донбасс.Реалии продолжает дебаты о Донбассе между партиями-лидерами, по данным социологов, электоральных симпатий в Украине.

Будет ли «Европейская солидарность» в новом парламенте продолжать политику «Блока Петра Порошенко» по возврату Донбасса и помощи переселенцам? Почему в программе «Голоса» вопрос Донбасса вынесен в конец – после реформы судов и деолигархизации? И пойдут ли партии в коалицию с лидером, по данным соцопросов, «Слугой народа» Владимира Зеленского?

Об этом Радио Донбасс.Реалии расспрашивали исполнительного директора «Восток SOS», представительницу партии «Голос» Александру Дворецкую и представительницу партии «Европейская солидарность» Динару Габибуллаеву.

– Александра, зачем вы идете в парламент? Сможете ли вы сделать там больше, чем во главе благотворительного фонда?

Александра Дворецкая: Да. Пять последних лет мы работали с преодолением последствий военной агрессии. Чаще всего как происходила эта работа. Мы писали нормативные акты, искали депутатов, которые готовы их поддержать, давали им эти тексты. А потом внимательно отслеживали, чтобы они приходили на комитеты, подавали правки, голосовали и защищали эти законопроекты. Прошло пять лет и мы поняли, что мы можем эту же работу выполнять без посредников и это будет намного эффективнее.

– Прочитал программу партии «Голос». Раздел «Обеспечим неминуемость победы» – в самом конце. Значит ли это концептуально в видении «Голоса», что страна может развиваться и жить без возврата оккупированных территорий сейчас? Какая позиция Святослава Вакарчука?

Александра Дворецкая: Я бы не смотрела на программу как на конструкцию плана действий, что есть некоторая очередность пунктов. Об этом свидетельствует сама команда. У нас есть представители, которые занимаются охраной здоровья, образованием, оккупированными территориями, и не значит, что между ними есть конкуренция по подаче законопроектов.

Мы не будем торговать ни Крымом, ни Донбассом в общем на какие-то экономические преференции

Завершение на вопросе деоккупации – это некоторое подведение итогов. У нас есть такая важная красная линия. Евроатлантический вектор Украины является для нас определяющим, и мы не будем торговать ни Крымом, ни Донбассом в общем на какие-то экономические преференции.

– Самый большой акцент в этой программе делается на реформе судов и деолигархизации. Почему с точки зрения партии «Голос» именно это самое важное для Украины?

Александра Дворецкая: Мы понимаем, что украинцы и граждане Украины не являются архитекторами конфликта на Донбассе и в Крыму, скорее являются его заложниками. Но очень большую роль сыграли олигархи, которые разворовывали и доводили людей до такого отчаянного состояния на теперь уже оккупированных территориях, которые поставили под сомнение украинскую государственность там. На олигархах – большая ответственность. Это те, кто разворовывал Донбасс, распиливал заводы. Поэтому нам кажется, что это очень связано.

Любую эффективную реформу можно поставить под сомнение решением суда

Почему очень важна судебная реформа. Как видим, особенно решениями последнего месяца, любую эффективную реформу можно поставить под сомнение решением суда. Мы можем сделать досрочные выборы решением суда, можем ставить под вопрос люстрацию, декоммунизацию и так далее. Все достижения последних лет постмайдановского общества можно поставить под сомнение решением судей. Это вызывает большое недовольство в обществе. И поэтому это для нас приоритет.

Слушатель, Киев: Ваше отношение к региональному языку Донбасса – русскому?

Александра Дворецкая: Мы поддерживаем принятый языковой закон. Я хотела напомнить, чтобы не было пугалок, закон не распространяется на приватное общение, религиозные обряды. А касательно украинского языка в публичной и государственно сфере – это компетенции, которыми необходимо обладать государственным чиновникам, чтобы они могли нормально презентовать государство Украина. И позиция партии – это реализация конституционной обязанности.

– Динара, можно ли сказать, что ваша партия предлагает сохранить статус-кво при президенте Порошенко, то есть «Европейская солидарность» это будет «Блок Петра Порошенко»? Позиция по Донбассу будет такая: введение миротворцев на Донбасс, урегулирование политико-дипломатическим путем и укрепление армии? Или что-то будет меняться?

Если нынешняя власть надумает развернуть страну к России, лишь бы просто перестать стрелять, мы этого не разрешим

​Динара Габибуллаева: Для нас сейчас очень важно дальше сохранить украинские интересы. Произошли вещи, которые сейчас недопустимы в Украине. Боролись за европейские ценности и для нас важно поддержать евроинтеграционные процессы. Евросоюз предусматривает исполнение Минских соглашений. Если Зеленскому сейчас удастся согласовать с Германией, Францией, Россией разблокирование переговоров, это пойдет на пользу стране. Но мы будем отслеживать, чтобы ценой компромисса не стала евроинтеграция страны и наше движение в НАТО. Если нынешняя власть надумает развернуть страну к России, лишь бы просто перестать стрелять, мы этого не разрешим.

И вопрос расширения «минского формата» возможен, если все его участники дадут на это соглашение. Будет ли это способствовать выполнению Минских соглашений – неизвестно. Мы дискутируем о том, что сейчас происходит не только на территории Донбасса, но и в информационном пространстве, эти телемосты… Поэтому сейчас политические силы, которые борются за украинские интересы, должны объединяться в пути борьбы Украины с агрессором.

– Я прочитал программу партии, размещенную на сайте. Там отмечается, что тем, кто вынужденно оставил оккупированные территории, государство должно предоставить поддержку. Что имеется в виду? Это нынешние 400 и 800 гривен на аренду жилья для переселенцев? И откуда на нее брать деньги?

Динара Габибуллаева: Вопрос того, сколько это денег, сейчас зависит от не от нас. Но наша партия должна поддерживать переселенцев, все проукраинские силы должны их максимально поддерживать, поскольку люди уже выбрали Украину. Тут и гражданская поддержка, и помощь с жильем, и партийная поддержка, и на государственном уровне.

– Рассматриваете ли вы возможность объединиться со «Слугой народа»?

Коалиционное соглашение в результате будет определять, будем ли мы входить в коалицию

​Александра Дворецкая: Мы не исключаем возможность формирования коалиции и единственным для нас важным вопросом является – мы не будем объединяться с представителями пророссийских сил. Коалиционное соглашение в результате будет определять, будем ли мы входить в коалицию.

Я хочу прокомментировать слова Динары. Очень плохо говорить, что люди, внутренне перемещенные лица, сделали выбор в пользу Украины. Потому что живущие на оккупированных территориях продолжают свою борьбу, и там многие тоже сделали выбор в пользу Украины. В том числе, независимо от того, взяли ли они российский паспорт. Потому что сейчас одним из условий выживания на оккупированной территории является наличие этого документа. Можно потерять, например, землю в Крыму, если не иметь паспорт. Я бы осторожно к этому относилась.

Динара Габибуллаева: Я не имела в виду, что мы делим на наших или не наших. На территории происходят манипуляции со стороны страны-агрессора и пытаются такими притеснениями заставить получить паспорт. Я имела в виду, что мы в этих вопросах должны быть осторожными.

– А что значит быть осторожными?

Динара Габибуллаева: Если люди, которые поддерживают агрессора и пытаются лавировать между двумя сторонами, например, получение выплат, то это не очень хорошо. Я считаю, что мы должны поддерживать наших граждан. К тем, кто проживает на оккупированной территории, нужно более тщательно присматриваться. Если человек провоцирует других людей, откровенно выражает пророссийские взгляды, должны ли мы им выплачивать? Я не знаю.

– Рассматривает ли «Европейская солидарность» возможность объединиться со «Слугой народа», вокруг которой, скорее всего, будет формироваться коалиция?

«Европейская солидарность» будет объединяться вокруг идей, а не коалиции

​Динара Габибуллаева: «Европейская солидарность» будет объединяться вокруг идей, а не коалиции. Для нас важно сейчас защитить европейское будущее и украинские интересы. И мы будем делать все в рамках Верховной Рады, лишь бы найти сторонников идей. Мы говорим о смыслах, а не про форматы. Если партии будут открыто показывать пророссийские мотивы, отходить от того, за что мы боролись, мы будем тем камнем, который не позволит им развернуть Украину.

– В программе партии «Голос» есть фраза: «Мы категорически против любых планов, которые будут предусматривать пребывание в органах власти или местного самоуправления представителей террористических групп…», то есть можно написать «Не Минские соглашения»? Какой план мира поддерживает партия?

Александра Дворецкая: Это не означает «не Минские соглашения». Это означает, что Минские соглашения возможно реализовывать так, как написано в законе про особенности местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской областей. 31 декабря 2019 года заканчивается срок его действия, и наш парламент в его любом составе станет перед вопросом продолжать ли срок действия этого закона.

Вопрос в другом, что реализация Минских договоренностей возможна после проведения демократических выборов. А демократические выборы на этой территории возможны после того, как оттуда уйдет оружие, возможен плюрализм мнений, работа СМИ и политическая конкуренция.

– Как заставить Россию провести эти выборы?

Александра Дворецкая: Политико-дипломатическое давление, продолжение режима санкций, сейчас начали процесс международных судов, надо дальше продолжать затягивать Россию в эти судебные процессы и за невыполнение проводить новые и новые санкции. А нам нужно реформировать правоохранительные органы, которые собирают фактаж нарушения прав человека, военные преступления, преступление против человечности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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