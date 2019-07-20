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20 Липень 2019, Київ 20:29
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через загибель мирного мешканця під час обстрілу Красногорівки

Багато будівель у Красногорівці зруйновані через постійні обстріли російських гібридних сил, архівне фото

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Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі мирного жителя внаслідок обстрілу міста Красногорівки, що поруч із окупованим Донецьком, повідомили в поліції Донецької області. Провадження відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Обстріл стався вранці 19 липня: потерпілого, 60-річного чоловіка, який працював на городі, негайно доставили в міську лікарню з численними уламковими пораненнями живота, спини і травматичним шоком ІІІ ступеня. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися несумісні з життям, нагадали в поліції.

19 липня у прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомляли, що обстріл стався того дня о 10-й ранку. Під час роботи мобільної групи Спільного центру контролю і координації на місці події було встановлено, що противник здійснив постріл із гранатомета СПГ-9 із напрямку окупованого нині селища Старомихайлівка на околиці Донецька, що межує з Красногорівкою.

За тим повідомленням, чоловік зазнав поранення внаслідок вибуху гранати ОГ-9, працюючи на городі поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, 36.

Тим часом у підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, 20 липня стали твердити, ніби мешканець Красногорівки загинув унаслідок пострілу з гранатомета, що його буцімто здійснили бійці «Правого сектору» з боку технікуму, який у заяві названий «колишнім», а також стверджується, ніби він розташований «за п’ятсот метрів на тій самій вулиці». Ніяких джерел такої «інформації» бойовики не наводять.

Красногорівський технікум (його нинішня офіційна назва – Донецький коледж Луганського національного аграрного університету) розташований на вулиці Нахімова, 2А – з боку від місця поранення чоловіка, практично протилежного від Старомихайлівки.

На базі цього закладу 2018 року почав роботу Освітній центр «Донбас – Україна», який сприяє вступові абітурієнтів із тимчасово непідконтрольних урядові територій Донецької й Луганської областей і «лінії зіткнення» за спрощеною процедурою.

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