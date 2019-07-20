Поліція відкрила провадження через загибель мирного мешканця під час обстрілу Красногорівки

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі мирного жителя внаслідок обстрілу міста Красногорівки, що поруч із окупованим Донецьком, повідомили в поліції Донецької області. Провадження відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Обстріл стався вранці 19 липня: потерпілого, 60-річного чоловіка, який працював на городі, негайно доставили в міську лікарню з численними уламковими пораненнями живота, спини і травматичним шоком ІІІ ступеня. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися несумісні з життям, нагадали в поліції.

19 липня у прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомляли, що обстріл стався того дня о 10-й ранку. Під час роботи мобільної групи Спільного центру контролю і координації на місці події було встановлено, що противник здійснив постріл із гранатомета СПГ-9 із напрямку окупованого нині селища Старомихайлівка на околиці Донецька, що межує з Красногорівкою.

За тим повідомленням, чоловік зазнав поранення внаслідок вибуху гранати ОГ-9, працюючи на городі поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, 36.

Тим часом у підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, 20 липня стали твердити, ніби мешканець Красногорівки загинув унаслідок пострілу з гранатомета, що його буцімто здійснили бійці «Правого сектору» з боку технікуму, який у заяві названий «колишнім», а також стверджується, ніби він розташований «за п’ятсот метрів на тій самій вулиці». Ніяких джерел такої «інформації» бойовики не наводять.

Красногорівський технікум (його нинішня офіційна назва – Донецький коледж Луганського національного аграрного університету) розташований на вулиці Нахімова, 2А – з боку від місця поранення чоловіка, практично протилежного від Старомихайлівки.

На базі цього закладу 2018 року почав роботу Освітній центр «Донбас – Україна», який сприяє вступові абітурієнтів із тимчасово непідконтрольних урядові територій Донецької й Луганської областей і «лінії зіткнення» за спрощеною процедурою.