Зеленському тепер не буде кого звинувачувати в разі невдач – світова преса

Значна частина західної преси продовжує приділяти велику увагу результатам позачергових парламентських виборів в Україні, на яких однопартійну більшість здобуває партія новообраного президента Володимира Зеленського «Слуга народу». У статтях цитуються думки західних і українських оглядачів, які переважно схвально оцінюють такий результат, висловлюють думку, що це призведе до реформ в Україні, – і попереджають, що тепер Зеленському не буде кого звинувачувати в разі невдач.

В Україні Володимир Зеленський підтримав свою перемогу на президентських виборах вирішальною перемогою його нової партії на парламентських виборах, і це дає йому найсильніший мандат на керівництво з часу незалежності 1991 року й засвідчує експресивне відкидання країною політичного статусу-кво – так пише про результати виборів британський щоденник ділових кіл Financial Times. Але, звертає увагу кореспондент видання, ймовірний однопартійний уряд, що може постати за результатом виборів, «залишить колишній телезірці мало можливостей для виправдань, якщо він не виконає обіцянок, що допомогли привести його і його послідовників до перемоги, серед них подолання повсюдної корупції, підвищення рівня життя і завершення війни у східних регіонах із підтримуваними Росією сепаратистами, що жевріє вже п’ятий рік».

Таку ж думку має і президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер, якого цитує газета. Зеленський здобув «величезну виборчу перемогу» – і «тепер, коли посада президента, парламент, прем’єр-міністр і уряд будуть під його контролем, Володимирові Зеленському лишиться мало виправдань за непроведення програми реформ для зміцнення ослабленої економіки України», каже він.

Іще одна наведена у статті думка – Томаша Фіали, керівника київського інвестиційного банку Dragon Capital: «Інвестори хочуть, щоб Зеленський зміг виконати свої обіцянки реформ, … щоб їх не блокували приховані інтереси». Пріоритетами, каже він, мають бути боротьба з корупцією, зміцнення верховенства права шляхом реформування українських судів і дозвіл на продаж сільськогосподарської землі.

Ігор Бураковський, керівник київського Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, звертає увагу, що команда Зеленського успадкувала від попередньої влади «чудову вихідну позицію» – економіка після глибокого занепаду після вторгнення Росії 2014 року нині вже зростає.

Але президент викликав жах деякими своїми заявами під час парламентської кампанії, наголошує видання. Зокрема, його недавній заклик люструвати посадовців, які працювали за влади його попередника, засудили країни «Групи семи». А бізнес занепокоєний обшуком минулих вихідних на металургійному комбінаті провідного інвестора «АрселорМіттал», що його Зеленський звинуватив у забрудненні довкілля його рідного міста, Кривого Рогу.

Бураковський, якого цитує газета, попереджає, що без перевірених реформаторів на чільних посадах недосвідчений табір президента ризикує зосередитися на величних, але нечітких планах реформ, які розхвалювали в передвиборчий період, замість того, щоб продовжити розбудову успіхів їхніх попередників, що їх вони критикували, – такі, як пенсійну, медичну й освітню реформи.

А згадуючи про заклики Зеленського переглянути здійснені реформи, Бураковський додав: «У час війни вони не мають часу вчитися, як керувати країною».

Енді Гундер: «Тепер, коли посада президента, парламент, прем’єр-міністр і уряд будуть під його контролем, Володимирові Зеленському лишиться мало виправдань за непроведення програми реформ для зміцнення ослабленої економіки України» – моя цитата в Financial Times»

Видання Newsweek теж повідомляє, що «український комік, який перетворився на президента, Володимир Зеленський виграв історичний мандат на проштовхування реформ» після здобуття його партією «Слуга народу» абсолютної більшості на парламентських виборах у неділю. «Експерти кажуть, що така значна перемога Зеленського свідчить, що виборці втомлені від старої гвардії політиків, яких переважно вважають корумпованими і неефективними», – мовиться у статті.

«Цієї весни недосвідчений комік побив президента воєнних часів зі співвідношенням майже три до одного. Вчорашні (21 липня – ред.) результати дають сигнал, що весняні президентські вибори не були просто везінням – українці хочуть змін і готові зробити ставку на відсутність досвіду», – каже Мелінда Герінґ, експертка з питань України вашингтонського дослідницького центру «Атлантична рада».

«Щодо нового президента залишається багато запитань. Хоча він уже два місяці як президент, його перший справжній день почнеться, коли відкриється новий парламент. Досі Зеленський на словах вів велику гру – він накидається на корумпованих місцевих посадовців, говорить саме те, що хоче почути бізнесова спільнота, і перевершив Путіна під час їхньої першої сварки – але він не зміг багато зробити, старий парламент постійно перешкоджав йому» – так Герінґ бачить становище в Україні.

А Стівен Нікс, директор у справах Євразії Міжнародного республіканського інституту зі США, який направляв делегацію на вибори, каже: «Очевидно, що український народ продовжує підтримувати президента Зеленського і його програму реформ, що й відобразилося в надзвичайно великому відсоткові голосів за його політичну партію на цих виборах».

Мелінда Герінґ: «Моя цитата: «Цієї весни недосвідчений комік побив президента воєнних часів зі співвідношенням майже три до одного. Вчорашні результати дають сигнал, що весняні президентські вибори не були везінням – українці хочуть змін і готові зробити ставку на відсутність досвіду»

А щоденник зі США Wall Street Journal відгукнувся на результат виборів редакційною статтею «Можливість для реформ в Україні». Президент-комік тепер має владу, щоб стати серйозним, пише газета.

«Виборці дали в неділю Володимирові Зеленському і його новій політичній партії владу, щоб змінити економічну і політичну систему України. Тепер українці з’ясують, чи новачки, на яких вони зробили ставку, виявляться гідні цього виклику», – мовиться у статті.

Газета звертає увагу, що беззмістовна президентська кампанія Зеленського була зосереджена головно на притаманній Україні корупції і завершенні п’ятирічної війни з Росією на сході України. Парламентські вибори використали схожі теми: партійний список був наповнений новачками в політиці, а Зеленський обіцяв дати повноваження технократам. «Українці зробили ставку на невідоме, бо політичний клас країни промарнував можливості реформ після революції Євромайдану 2013–14 років», – вважають автори.

«Незважаючи на малі знання в міжнародних справах, новий президент втримав холоднокровність після того, як Володимир Путін запропонував російські паспорти українським громадянам у спірних регіонах. Йому треба буде тримати спину рівно, коли Путін буде випробовувати його напередодні можливих переговорів», – мовиться у статті.

«Новій політичній еліті доведеться діяти швидко, щоб зміцнити верховенство права, приватизувати більше державних підприємств і лібералізувати законодавство щодо прав власності. Корупція вповільнює зростання більше, ніж війна», – пише газета.

Один із викликів для Зеленського полягає в тому, що мало хто в його партії має політичний досвід. «Можливо, він матиме за краще керувати одноосібно, але країні було б краще, якби ветерани-реформатори і партія «Голос» допомогли урядувати», – вважає видання.

І на завершення в редакційній статті мовиться: «Путін нічого так не боїться, як сильної, демократичної і заможної України як зразка для його власних громадян. США мають продовжувати підтримувати Україну в час, коли її нетрадиційний лідер намагається виконати свої обіцянки».

«Путін нічого так не боїться, як сильної, демократичної і заможної України як зразка для його власних громадян. США мають продовжувати підтримувати Україну в час, коли її нетрадиційний лідер намагається виконати свої обіцянки» – WSJ. Чудова порада»