Прем'єр Зеленського – яким він має бути? Думка економістів

Гості програми «Ваша Свобода»: Олег Пендзин, експерт українського Економічного дискусійного клубу; Олег Устенко, економіст, радник президента України; Володимир Лановий, колишній міністр економіки України.

Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» зможе сама формувати нову коаліцію і уряд. Безпрецедентний успіх «Слуги народу» на виборах –​ понад 250 місць!

Олександр Лащенко: Пане Пендзин, президент має повні фактично важелі сформувати коаліцію і призначити прем’єра. Який це може бути прем’єр?

Олег Пендзин: Жодного разу не було випадків, коли б в Україні могла бути сформована однопартійна більшість. Найбільш ймовірний спікер Верховної Ради – Дмитро Разумков.

Він чітко говорить, що це має бути людина без політичного бекграунду

Коли говоримо про майбутнього прем’єра – це є «дітище» коаліції однозначно або більшості у парламенті. Подає прем’єра безперечно президент. Але затверджує більшість Верховної Ради. Я чув про кандидатуру Рашкована, представника України в МВФ. Це найбільш ймовірна кандидатура. Називалися прізвища зокрема Дубини, який по команді Юлії Тимошенко підписував із Міллером, главою «Газпрому», газову угоду. Вже знаємо, що Данилюк не збирається йти. Ні Данилюк, ні Абромавичус, напевне, не будуть.

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Це неприємна новина для лідерки «Батьківщини». Вона дуже сильно мала надію отримати друге пришестя в кабінет на 7-у поверсі Кабміну. Заяви президента чітко ставлять крапки над «і». Він чітко говорить, що це має бути людина без політичного бекграунду і без певної історії свого існування у політиці.

– Ми ж знаємо, які українські виборці. Сьогодні вони «носять на руках» Зеленського, але через півроку-рік хто знає, яка буде популярність Зеленського і його коаліції в Раді...

​Олег Пендзин: Навіть у листопаді, коли люди відкриють платіжки і подивляться цифру. Тарифи й не можуть знизитися, тому що ми ж хочемо спілкуватися з МВФ, який наприкінці вересня приїде, як тільки будуть призначені новий прем’єр і новий міністр фінансів.

Прем’єр-міністр – дуже важлива фігура, особливо у парламентсько-президентській республіці. Це є реальний тримач бюджету України.

– Пане Устенко, новий прем’єр-міністр – який він потрібен президентові Зеленському, Україні? Чи не буде тут суперечності?

Те, що потрібно президенту Зеленському, те ж саме потрібно Україні

​Олег Устенко: Те, що потрібно президенту Зеленському, те ж саме потрібно Україні. Він буде намагатися робити все можливе, щоб економіка України розвивалася набагато швидшими темпами у порівнянні з тим, як вона розвивалася до цього часу. Ми не тільки одна з найбідніших економік світу, але найбідніша економіка Європи.

Головна ставка має бути зроблена на інвестиційний розвиток країни. Це означає, що треба робити серйозні зміни в якості бізнес-клімату, які дозволять отримати швидкі перемоги. Я далекий від погляду на те, щоб можна було стимулювати нашу економіку монетарними або фіскальними методами. Монетарними методами – це буде означати додатковий девальваційний тиск і розкрутку інфляції. Щодо бюджетних заходів стимулювання економіки, то не можемо їх використовувати – ми знаходимося в зоні так званого «фіскального дефіциту».

Ми не доотримуємо в річному обсязі близько 250 мільярдів доларів нашого ВВП саме тому, що є олігархат, який просто консервує ситуацію в Україні

Кожен додатковий мільярд інвестицій, які вкладаються в українську економіку, дає можливість зростати на 0,1-0,5%. Наші історичні максимуми за інвестиціями – більше навіть, ніж 10 мільярдів доларів на рік. Порівняно з тими 1,5 мільярдами, які ми отримаємо у цьому році. Можна було б зростати і 7%. І дуже це було б не складно зробити. Місцеві і закордонні інвестори кажуть, що не захищені права власності, ненормально працює судова система і високий рівень корупції.

– Пане Устенко, і олігархат, звісно, нікуди не дівається...

Олег Устенко: Ви абсолютно праві. Ми не доотримуємо в річному обсязі близько 250 мільярдів доларів нашого ВВП саме тому, що є олігархат, який просто консервує ситуацію в Україні. Це означає, що замість 3 тисяч доларів на душу населення, які зараз отримуємо у ВВП, могли б отримувати близько 10 тисяч доларів. А по паритету купівельної спроможності могли би бути на рівні вже розвинених старих країн європейської спільноти.

Пул потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання Зеленським, набагато ширший від того, що зараз обговорюється в українському медіапросторі

Виходячи з цього я поставив би завдання для нового прем’єр-міністра України – вирішення проблем, пов’язаних з інвестиційним розвитком країни. Це має бути фігура, яка не має звичайних політичних амбіцій. Проблема, яка є в українському суспільстві – це повна втрата довіри по всіх напрямках. Треба повернути довіру. Довіру намагатися відновлювати за допомогою нових облич.

Пул потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, набагато ширший від того, що зараз обговорюється в українському медіапросторі. Не треба перевищувати роль українського прем’єр-міністра. Є багато центрів, які зараз будуть впливати на розвиток країни. І головний, який ми щойно отримали – це нова Верховна Рада.

– Пане Лановий, який новий можливий прем’єр-міністр при президентові України Зеленському?

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Прем’єром або його заступником з економічних реформ має бути людина, яка є по духу реформатором. Не тільки економічним спеціалістом

​Володимир Лановий: Ми переживаємо не лише момент передачі влади, ми потребуємо серйозних реформ, реформ системного характеру.

Або прем’єр-міністром або його заступником з економічних реформ має бути людина, яка є по духу своєму реформатором. Не тільки економічним спеціалістом, гуру і так далі. Поки що такої вимоги не представлено. Просто обрати уряд, який буде десь обговорювати, з кимось завдання виконувати – це не те. Ми не змінимо систему.

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