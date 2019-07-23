Зеленський: Рябошапка – один з кандидатів на посаду генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із кандидатів на посаду глави Генеральної прокуратури України є Руслан Рябошапка. Про це він сказав після завершення брифінгу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

Чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко наразі перебуває в офіційній відпустці. 11 червня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. 2 липня Зеленський повторно звернувся в парламент щодо звільнення Луценка. Це питання в сесійній залі поки що не розглядали.

Рябошапка займає посаду заступника голови офісу президента.