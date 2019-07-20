В ОБСЄ закликали українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу завершити розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Через три роки вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів», – заявив Дезір.

За його словами, українська влада зобов’язана забезпечити, щоб вбивство Шеремета, а також усі інші напади на журналістів і вбивства співробітників ЗМІ були розслідувані, а виконавці та замовники цих злочинів постали перед судом.

«Безкарність за такі злочини є неприйнятною й породжує подальше насильство», – додав Дезір.

Раніше сьогодні Посольство США в Україні закликало владу «проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його (Павла Шеремета – ред.) смерті».

Раніше сьогодні «Українська правда», видання, в якому до вбивства працював Павло Шеремет, підготувало заяву, в якій закликало піти у відставку керівництво ГПУ, МВС та Нацполіції через нерозкриття вбивства Шеремета. Крім того, президент України Володимир Зеленський зажадав 23 липня звіту від генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голів Нацполіції та СБУ щодо ходу розслідування вбивства журналіста. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Шеремета є «гарячі версії».

Вранці 20 липня десятки людей, журналістів, зібралися на місці загибелі Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві.

Цього дня три роки тому внаслідок підриву автомобіля в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Українська влада кваліфікує його загибель як умисне вбивство. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.