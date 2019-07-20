Луценко заявив про «гарячі версії» у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що правоохоронні органи роблять все можливе щодо розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета, у справі якого з’явилися «гарячі версії».

«Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт Начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства Павла Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе», – написав Луценко у фейсбуці.

Він додав, що, коли йдеться про справу Павла Шеремета, то «піару тут не місце».

Раніше сьогодні «Українська правда», видання, в якому до вбивства працював Павло Шеремет, підготувало заяву, в якій закликало піти у відставку керівництво ГПУ, МВС та Нацполіції через нерозкриття вбивства Шеремета. Крім того, президент України Володимир Зеленський зажадав 23 липня звіту від генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голів Нацполіції та СБУ щодо ходу розслідування вбивства журналіста.

Вранці 20 липня десятки журналістів зібралися на місці загибелі Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. Участь в акції, серед інших, взяв тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Цього дня три роки тому внаслідок підриву автомобіля в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Українська влада кваліфікує його загибель як умисне вбивство. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.